7 de noviembre de 2025 - 16:00

La disertación será el jueves 20 de noviembre, en la planta baja del edificio Margarita Malharro de Torres, en la Legislatura.

Disertarán sobre los 35 años de la caída del muro de Berlín

En noviembre de 1989, de manera pacífica y sin derramar sangre, la población alemana derribó el Muro de Berlin.Esta estructura de hormigón e hierro dividió la capital germana por casi tres décadas. La eliminación de esa separación física de un pueblo fue uno de los principales sucesos del siglo XX. Sobre este trascendental episodio se disertará el jueves 20, a partir de las 9, en la planta baja del edificio Margarita Malharro de Torres, de la Legislatura Provincial.

La disertación lleva por título "35 años de unidad alemana. En el marco del aniversario de la caída del Muro de Berlìn". Serán expositores Jorge Millán, presidente de la Sociedad Goetheana Argentina, y Nicolás Vera , vice de la misma entidad.

El doctor Millán comentó que la charla "35 años de unidad..." propone "un viaje al pasado para comprender el proceso histórico que permitió la reunificación de 1990 y, al mismo tiempo, un recorrido por el presente de Alemania: sus desafíos, logros, desequilibrios y transformaciones sociales, económicas y culturales. Será una mirada accesible, dinámica y contextualizada, que enlaza la caída del Muro, las negociaciones políticas, sus protagonistas y los contrastes entre Este y Oeste, con la Alemania actual: su rol en Europa, su sociedad en cambio y los temas que marcarán su futuro. Una invitación a entender cómo aquel acontecimiento decisivo sigue moldeando la realidad de hoy".

Convocan a la reunión Relaciones Institucionales y Capacitación y la Sociedad Goetheana Argentina-Zentrum Mendoza.

