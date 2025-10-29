29 de octubre de 2025 - 19:14

Una caída a nivel global de Azure afectó a servicios de Microsoft, Minecraft, Xbox y más

Usuarios de todo el mundo reportaron fallas en los juegos, en Microsoft 365 y en distintas plataformas empresariales.

Caída de Microsoft Azure&nbsp;

Caída de Microsoft Azure 

Por Redacción

Este miércoles internet volvió a registrar una caída masiva por un fallo en Azure, la plataforma en la nube de Microsoft. Este inconveniente ocurrió apenas una semana después de la caída de Amazon Web Services, que afectó a millones de usuarios y empresas en todo el mundo.

Los reportes de errores se registraron en cuestión de minutos en la web de Downdetector. Entre los servicios afectados están Microsoft Store, Xbox, Minecraft, Outlook y Office 365, todos vinculados al ecosistema de Microsoft y que usan Azure como base de sus operaciones.

La misma compañía confirmó el inconveniente por medio de su página de soporte, donde informó que la caída comenzó alrededor de las 16:00 UTC a causa de una falla en Azure Front Door, donde se gestiona el acceso a los servicios.

En su comunicado, el equipo técnico de Azure informó que se encuentra trabajando para redirigir el tráfico y activar los protocolos de conmutación por error con el objetivo de restablecer el servicio. Además, indicó que los ingenieros continúan analizando las causas que provocaron la interrupción y que se brindarán actualizaciones cada 60 minutos hasta que la plataforma funcione con normalidad.

Usuarios reportaron fallas a través de Downdetector

Principales inconvenientes detectados

La reciente interrupción de Microsoft Azure desencadenó una serie de fallos en numerosos servicios que dependen de su infraestructura en la nube. Al intentar ingresar al sitio principal, muchos usuarios reportaron demoras en la carga y mensajes de error que les impiden acceder, lo que confirma que la falla afecta tanto a clientes corporativos como al propio portal oficial de Microsoft.

Uno de los servicios más afectados fue el popular videojuego Minecraft. Durante la jornada miles de jugadores reportaron problemas para iniciar sesión o tener una conexión estable, lo que generó una ola de quejas y comentarios negativos en redes sociales.

Recuperación progresiva

Microsoft confirmó que la interrupción global de Azure fue causada por un “cambio de configuración involuntario” en Azure Front Door, el servicio que administra el tráfico y la conectividad de sus plataformas en la nube.

De acuerdo con la compañía, ya se comenzó a implementar la última configuración estable y los primeros signos de recuperación ya son visibles, aunque algunos usuarios podrían seguir experimentando demoras o fallos intermitentes hasta que el proceso se complete por completo.

