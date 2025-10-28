Samsung muestra "sin querer" el Galaxy Z TriFold, su primer plegable triple antes del anuncio oficial

Samsung está a poco de presentar su primer celular plegable triple , también conocido como Galaxy Z TriFold. Los rumores indican que dicho smartphone se presentará entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre durante la cumbre APEC en Gyeongju, en Corea del Sur .

De todos modos, la compañía acaba de mostrar el nuevo modelo en una exhibición ajena. El dispositivo se pudo apreciar gracias a una publicación realizada en X por el usuario @blswatma, donde se ve un video donde aparece el triple plegable de Samsung.

Además, la demostración enseña como es el smartphone, mostrando que el Galaxy Z TriFold tiene una pantalla flexible de diez pulgadas cuando está abierto, como si fuese una tablet.

Hasta que Samsung haga oficial el anuncio de este dispositivo, lo único que se sabe es que este nuevo Galaxy incorpora tres paneles plegables que se cierran hacia adentro gracias a un sistema de doble bisagra. El modelo permite configurarlo como una pantalla externa de 6,5 pulgadas.

En cuanto al apartado fotográfico, el dispositivo incorporará un sistema de cámaras con un sensor principal de 200 megapíxeles y un zoom digital que alcanzaría hasta los 100 aumentos.

Así es el Galaxy Z TriFold

Además, más allá de la fotografía, se espera que algunas aplicaciones puedan ejecutarse como ventanas flotantes más pequeñas sobre otras, y que la transición entre la pantalla principal y la de portada sea especialmente fluida.

Por otra parte, en lo que respecta a la batería, circulan rumores de que el teléfono podría integrar un sistema de batería triple; sin embargo, por el momento aún no se conoce con certeza cuál será su capacidad.

Cuál será el precio del nuevo Z TriFold

Samsung podría lanzar una edición limitada de su esperado Galaxy Z TriFold, con unas 200.000 unidades destinadas a mercados concretos como China, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur.

Su precio se situaría cerca de los 2.200 dólares. Aun así, la compañía surcoreana no ha hecho todavía el anuncio oficial del dispositivo.