20 de noviembre de 2025 - 21:26

Una pasajera pidió auxilio en un aeropuerto y detuvieron a su acompañante por sospecha de trata

Una pasajera solicitó ayuda minutos antes de despegar hacia Iguazú y denunció que su acompañante. La PSA intervino y el hombre quedó detenido por orden de la Justicia federal.

Un detenido antes de un vuelo por sospechas de una red de trata.

Un detenido antes de un vuelo por sospechas de una red de trata.

Foto:

NA (archivo)
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue detenido instantes antes de abordar un vuelo con destino a Iguazú, luego de que la mujer que lo acompañaba solicitara ayuda al personal oficial y expresara temor de ser víctima de una red de trata. El episodio activó un protocolo inmediato de intervención y derivó en una investigación federal.

Leé además

Tras denuncias por maltratos a mulas, modifican el programa de bienestar de animales de carga en el Aconcagua

Tras denuncias por maltratos a mulas, modifican regulaciones en el Aconcagua: hasta $25.000.000 de multa

Por Redacción Sociedad
el paraiso de playas infinitas a 5 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso de playas infinitas a 5 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera

El caso quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. El magistrado ordenó el análisis del teléfono celular del sospechoso y también la verificación de los datos de la mujer, con el objetivo de establecer las circunstancias que originaron la denuncia.

La pasajera, que viajaría en una aerolínea low cost, pidió asistencia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Señaló en reiteradas oportunidades que tenía “miedo de viajar” con el hombre, con quien convivía, y sostuvo que temía ser trasladada a Brasil para ser captada por una red de trata.

Ante esta situación, intervino la Red de Rescate de Trata, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. El sospechoso negó los hechos, según la información difundida por el periodista Mauro Szeta, pero permanece bajo investigación judicial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los restos óseas hallados el pasado 30 de octubre tras análisis de ADN, se pudo confirmar que pertenecen a Martín Sebastían Palacio quien trasladó a Pablo Lauta. 

Confirmaron que los restos hallados en Entre Ríos corresponden al chofer de Pablo Laurta

Por Redacción Policiales
Rosalía Paniagua fue condenada a prisión perpetua por el homicidio en el country La Delfina

A un año del crimen, condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica que asesinó al ingeniero en Pilar

Por Redacción Policiales
Por el fuerte viento un árbol cayó sobre una moto que circulaba en Guaymallén y dejó dos heridos leves.

Un árbol se cayó sobre una moto en Guaymallén: el conductor y su acompañante se salvaron por milagro

Por Redacción Policiales
Morena Rial

Morena Rial comenzó a usar el celular en la cárcel y causó un nuevo conflicto

Por Redacción Policiales