Una pasajera pidió auxilio en un aeropuerto y detuvieron a su acompañante por sospecha de trata

Un hombre fue detenido instantes antes de abordar un vuelo con destino a Iguazú, luego de que la mujer que lo acompañaba solicitara ayuda al personal oficial y expresara temor de ser víctima de una red de trata. El episodio activó un protocolo inmediato de intervención y derivó en una investigación federal.
El caso quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. El magistrado ordenó el análisis del teléfono celular del sospechoso y también la verificación de los datos de la mujer, con el objetivo de establecer las circunstancias que originaron la denuncia.
La pasajera, que viajaría en una aerolínea low cost, pidió asistencia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Señaló en reiteradas oportunidades que tenía “miedo de viajar” con el hombre, con quien convivía, y sostuvo que temía ser trasladada a Brasil para ser captada por una red de trata.
Ante esta situación, intervino la Red de Rescate de Trata, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. El sospechoso negó los hechos, según la información difundida por el periodista Mauro Szeta, pero permanece bajo investigación judicial.