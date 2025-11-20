Una pasajera pidió auxilio en un aeropuerto y detuvieron a su acompañante por sospecha de trata

Una pasajera solicitó ayuda minutos antes de despegar hacia Iguazú y denunció que su acompañante. La PSA intervino y el hombre quedó detenido por orden de la Justicia federal.

Un detenido antes de un vuelo por sospechas de una red de trata.

Un hombre fue detenido instantes antes de abordar un vuelo con destino a Iguazú, luego de que la mujer que lo acompañaba solicitara ayuda al personal oficial y expresara temor de ser víctima de una red de trata. El episodio activó un protocolo inmediato de intervención y derivó en una investigación federal.

El caso quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. El magistrado ordenó el análisis del teléfono celular del sospechoso y también la verificación de los datos de la mujer, con el objetivo de establecer las circunstancias que originaron la denuncia.

La pasajera, que viajaría en una aerolínea low cost, pidió asistencia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Señaló en reiteradas oportunidades que tenía “miedo de viajar” con el hombre, con quien convivía, y sostuvo que temía ser trasladada a Brasil para ser captada por una red de trata.