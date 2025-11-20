El paraíso de playas infinitas a 5 horas de Argentina, ideal para este verano

Conocida como la Ciudad del Sol , Natal deslumbra con sus playas infinitas, dunas doradas y un clima de verano todo el año. Este rincón del nordeste brasileño, ubicado a cinco horas de vuelo desde Argentina, combina naturaleza exuberante, gastronomía tropical y una hospitalidad cálida que enamora a cualquier viajero. Descubrí más en esta guía de destinos de playa en Brasil.

El litoral de Natal ofrece kilómetros y kilómetros de playas extensas , arena fina y un mar templado que supera los 26°C incluso en invierno.

La icónica Ponta Negra , con el Morro do Careca como postal principal, es la playa más elegida por los viajeros.

También destacan Praia dos Artistas , Praia do Forte y Redinha , cada una con sus propias particularidades, aguas calmas y vistas panorámicas hacia el Atlántico.

Uno de los atractivos más fuertes de Natal son las dunas del Parque de Genipabu , un paisaje único donde se realizan paseos en buggy —“con emoción o sin emoción”, según el nivel de adrenalina del visitante—.

El recorrido atraviesa lagunas, miradores naturales y zonas donde se practica sandboard. Es una excursión clave para entender la esencia natural de la región.

Cómo llegar y dónde alojarse

Los vuelos desde Buenos Aires a Natal suelen tardar alrededor de cinco horas, con conexiones ágiles a través de Recife o Fortaleza. El aeropuerto de São Gonçalo do Amarante se encuentra a unos 40 minutos del centro.

image

En hospedaje, la ciudad ofrece posadas frente al mar, hoteles con piscina y resorts que combinan vistas increíbles con servicios completos.

La zona de Ponta Negra es la más recomendada para turistas por su seguridad, gastronomía y movimiento nocturno.

Gastronomía y clima ideal para el verano

La cocina potiguar es una fiesta de sabores: camarones, moquecas, carne de sol con mandioca y jugos tropicales completan la experiencia.

El clima tropical asegura más de 300 días de sol al año, convirtiendo a Natal en uno de los destinos más confiables para buscar playa sin riesgo de lluvias intensas.