El paraíso de playas infinitas a 5 horas de Argentina, ideal para este verano

Playas interminables, dunas, mar cálido y sol constante hacen de Natal uno de los destinos más lindos para disfrutar el verano 2025.

Vista-del-mar-de-Natal-en-Brasil
Por Andrés Aguilera

Conocida como la Ciudad del Sol, Natal deslumbra con sus playas infinitas, dunas doradas y un clima de verano todo el año. Este rincón del nordeste brasileño, ubicado a cinco horas de vuelo desde Argentina, combina naturaleza exuberante, gastronomía tropical y una hospitalidad cálida que enamora a cualquier viajero. Descubrí más en esta guía de destinos de playa en Brasil.

Playas amplias y mar cálido todo el año

El litoral de Natal ofrece kilómetros y kilómetros de playas extensas, arena fina y un mar templado que supera los 26°C incluso en invierno.

La icónica Ponta Negra, con el Morro do Careca como postal principal, es la playa más elegida por los viajeros.

image

También destacan Praia dos Artistas, Praia do Forte y Redinha, cada una con sus propias particularidades, aguas calmas y vistas panorámicas hacia el Atlántico.

Dunas impresionantes y aventuras para todos

Uno de los atractivos más fuertes de Natal son las dunas del Parque de Genipabu, un paisaje único donde se realizan paseos en buggy —“con emoción o sin emoción”, según el nivel de adrenalina del visitante—.

El recorrido atraviesa lagunas, miradores naturales y zonas donde se practica sandboard. Es una excursión clave para entender la esencia natural de la región.

Cómo llegar y dónde alojarse

Los vuelos desde Buenos Aires a Natal suelen tardar alrededor de cinco horas, con conexiones ágiles a través de Recife o Fortaleza. El aeropuerto de São Gonçalo do Amarante se encuentra a unos 40 minutos del centro.

image

En hospedaje, la ciudad ofrece posadas frente al mar, hoteles con piscina y resorts que combinan vistas increíbles con servicios completos.

La zona de Ponta Negra es la más recomendada para turistas por su seguridad, gastronomía y movimiento nocturno.

Gastronomía y clima ideal para el verano

La cocina potiguar es una fiesta de sabores: camarones, moquecas, carne de sol con mandioca y jugos tropicales completan la experiencia.

El clima tropical asegura más de 300 días de sol al año, convirtiendo a Natal en uno de los destinos más confiables para buscar playa sin riesgo de lluvias intensas.

