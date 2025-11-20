Un llamado al 911 alertó sobre la peligrosa situación. Un negociador habló con él, se negó a entrar en razón y montaron un amplio operativo para detenerlo.

Detuvieron a un ciudadano chino que disparaba desde el balcón de su casa: la Policía usó una taser para reducirlo.

Un ciudadano chino de 39 años fue detenido este miércoles en el barrio porteño de Boedo, acusado de realizar disparos con un arma de fuego desde el balcón de su domicilio. Para concretar el arresto, la Policía de la Ciudad debió utilizar una pistola Taser, por la resistencia y la agresividad del sospechoso.

El hecho ocurrió en Las Casas al 4100, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones provenientes de un edificio. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Vecinal 5B constataron que un hombre disparaba desde el balcón del primer piso con un pistolón, negándose a dialogar con las autoridades.

Ante la situación, se montó un operativo de seguridad que incluyó el corte total del tránsito y el establecimiento de un perímetro en la cuadra. La Justicia ordenó la intervención de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), un negociador y personal del SAME.

Embed EFECTUABA TIROS EN UN BALCÓN, LO DETUVIERON CON LA TASER

- Fue en Boedo

- Así fue el operativo de Policía de la Ciudad.

- El detenido es chino pic.twitter.com/NHNdh228Yi — Vía Szeta (@mauroszeta) November 20, 2025 “Dada la hostilidad del implicado, el DOEM irrumpió en el domicilio, procedió a inmovilizarlo mediante el uso de la pistola Taser y reducirlo sin lesiones”, informaron fuentes policiales.

Una vez controlado, el hombre fue atendido por el SAME y trasladado al Hospital Peña con un cuadro de “excitación psicomotriz”.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver largo, un pistolón, una pistola de aire comprimido, un cargador de pistola semiautomática, municiones calibre 9 mm y ocho vainas servidas. Detuvieron a un ciudadano chino que disparaba desde el balcón de su casa: la Policía usó una taser para reducirlo Las armas que poseía el ciudadano chino en su departamento.