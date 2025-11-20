20 de noviembre de 2025 - 14:14

Detuvieron a un ciudadano chino que disparaba desde el balcón de su casa: la Policía usó una taser para reducirlo

Un llamado al 911 alertó sobre la peligrosa situación. Un negociador habló con él, se negó a entrar en razón y montaron un amplio operativo para detenerlo.

Detuvieron a un ciudadano chino que disparaba desde el balcón de su casa: la Policía usó una taser para reducirlo.

Detuvieron a un ciudadano chino que disparaba desde el balcón de su casa: la Policía usó una taser para reducirlo.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un ciudadano chino de 39 años fue detenido este miércoles en el barrio porteño de Boedo, acusado de realizar disparos con un arma de fuego desde el balcón de su domicilio. Para concretar el arresto, la Policía de la Ciudad debió utilizar una pistola Taser, por la resistencia y la agresividad del sospechoso.

Leé además

Brutal ataque de rugbiers en manada a la salida de un boliche: la víctima identificó a uno de los agresores

Brutal ataque de rugbiers en manada a la salida de un boliche quedó grabada e identifican a un agresor

Por Bernarda García Centurión
Se hicieron pasar por jardineros y robaron en la casa de Valeria Mazza: su hija los echó a los gritos.

Ladrones se hicieron pasar por jardineros para entrar a la casa de Valeria Mazza y la hija evitó el robo

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió en Las Casas al 4100, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones provenientes de un edificio. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Vecinal 5B constataron que un hombre disparaba desde el balcón del primer piso con un pistolón, negándose a dialogar con las autoridades.

Ante la situación, se montó un operativo de seguridad que incluyó el corte total del tránsito y el establecimiento de un perímetro en la cuadra. La Justicia ordenó la intervención de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), un negociador y personal del SAME.

Embed

Dada la hostilidad del implicado, el DOEM irrumpió en el domicilio, procedió a inmovilizarlo mediante el uso de la pistola Taser y reducirlo sin lesiones”, informaron fuentes policiales.

Una vez controlado, el hombre fue atendido por el SAME y trasladado al Hospital Peña con un cuadro de “excitación psicomotriz”.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver largo, un pistolón, una pistola de aire comprimido, un cargador de pistola semiautomática, municiones calibre 9 mm y ocho vainas servidas.

Detuvieron a un ciudadano chino que disparaba desde el balcón de su casa: la Policía usó una taser para reducirlo
Las armas que poseía el ciudadano chino en su departamento.

Las armas que poseía el ciudadano chino en su departamento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Complicaciones en el tránsito en San Martín por accidente en el ingreso oeste. (Gentileza)

Complicaciones en el tránsito en San Martín por accidente en el ingreso oeste

Dramático robo: maniataron y asaltaron a una hija del periodista Mariano Grondona en su casa de La Horqueta.

Maniataron y asaltaron a una hija del periodista Mariano Grondona en su casa de La Horqueta

Por Redacción Policiales
Se incendiaron un camión y las 83 motos que transportaba por la ruta 7: pérdidas totales

Se incendiaron un camión y las 83 motos que transportaba por la ruta 7: pérdidas totales

Por Redacción Policiales
Nazareno Isern había relatado el ataque que sufrieron sus abuelos en su vivienda de Villa Madero.

El joven asesinado por el robo de su bici había relatado meses atrás el ataque que sufrieron sus abuelos

Por Redacción Policiales