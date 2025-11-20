20 de noviembre de 2025 - 11:18

Polémico desalojo de personas en situación de calle en el centro de San Martín

Después de que la Municipalidad y la Policía realizaran un desalojo, la comuna acordó reabrir el refugio municipal para brindar contención.

Confuso desalojo de personas en situación de calle en el centro de San Martín.

Gentileza
Por Enrique Pfaab

Después de la reacción de una organización social, que confirmó que no había actuaciones formales ni denuncias que justificaran el desalojo, se acordó en una mesa de diálogo que la Municipalidad reabrirá a partir de este jueves el refugio municipal y que dispondrá transporte diario para llevar a quienes necesiten albergue.

El operativo sorpresa y con gran despliegue, se realizó durante la media mañana del miércoles en el parque Sarmiento, en pleno centro de la ciudad.

Efectivos policiales y personal municipal, con maquinaria y camiones, cargaron con todas las pertenencias de las personas en situación de calle que, en la esquina de Alem y Viamonte, habían instalado una ranchada desde hacía unas semanas.

Ante ese despliegue, se acercó al lugar el dirigente social y concejal Alejandro Ravazzani, referente de Red Puentes, organización que intenta asistir a las personas en situación de calle, que pidió detalles sobre quién había ordenado el operativo y si había denuncias y actuaciones formales.

Los efectivos policiales aseguraron que había sido la Municipalidad la que había dispuesto el desalojo y la comuna aseguró que era un operativo policial.

Ante la situación, se concretó de emergencia una mesa de diálogo, en la que participaron el intendente Raúl Rufeil, el director de Desarrollo Social de la Municipalidad, Mauricio Bastías y el concejal Alejandro Ravazzani.

En ella se acordó que la comuna se compromete a reabrir el refugio municipal a partir de la noche de este jueves 20 y que se encargará de transportar diariamente hasta ese lugar a los que necesiten de ese albergue.

