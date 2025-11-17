17 de noviembre de 2025 - 13:26

Plantarán 30 árboles por los 30 años de la Facultad de Educación

Los 30 árboles de especies adaptadas al piedemonte formarán parte del espacio verde de la Facultad de Educación, una de las más jóvenes de la UNCuyo.

Se plantarán 30 árboles autóctonos en la Facultad de Educación de la UNCuyo.

Se plantarán 30 árboles autóctonos en la Facultad de Educación de la UNCuyo.

Foto:

Gentileza Prensa UNCuyo
Por Bernarda García Centurión

Con motivo del 30° aniversario de la creación de la Facultad de Educación de la UNCuyo, se plantarán 30 árboles de especies adaptadas al piedemonte. El acto tendrá lugar este martes 18 a las 10, en la sede la unidad académica (dentro de la ciudad universitaria).

Leé además

Cada 15 de noviembre Argentina celebra el Día de la Educación Técnica

Por qué cada 15 de noviembre Argentina celebra el Día de la Educación Técnica

Por Redacción Sociedad
La DGE y ConstelAr Space lanzan una convocatoria para que niños y niñas mendocinos de primarias públicas escriban o dibujen un mensaje para enviar al espacio.   

Cartas al espacio: chicos y chicas de primaria podrán enviar mensajes "al infinito y más allá"

Por Bernarda García Centurión

La Facultad de Educación es una de las unidades académicas más jóvenes de la UNCuyo. Esta iniciativa tuvo sus inicios en 2022, cuando se plantaron 25 árboles por los 25 años de la institución.

1200x650-edificio_608_1076_c
La Facultad de Educación fue la primera del país dedicada exclusivamente a la formación de docentes con título universitario.

La Facultad de Educación fue la primera del país dedicada exclusivamente a la formación de docentes con título universitario.

Los inicios de la Facultad de Educación

La Facultad de Educación comenzó como Escuela Superior de Formación Docente. El 15 de noviembre de 1995 se convirtió en la Facultad de Educación Elemental y Especial, la primera del país dedicada exclusivamente a la formación de docentes de Inicial, Primaria y Especial con título universitario.

Este cambio representó un salto cualitativo en la formación de profesionales de la educación común y especial en Mendoza.

El crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil, impulsado por la implementación de nuevos planes y carreras, junto a la imposibilidad de ampliar el edificio ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, hicieron necesario proyectar un nuevo espacio. Por ello, el 13 de marzo de 2017 se inauguró la primera etapa del edificio de la sede de la Facultad de Educación en el campus universitario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un informe nacional advierte la caída de la inversión en educación fue sostenida la última década y que afectó a 19 de las 24 provincias.

Un informe revela un descenso de la inversión en educación la última década: cuánto destina Mendoza

Por Redacción Sociedad
Claudia Ferrari es la subsecretaria de Educación de Mendoza. Foto: Archivo Los Andes

En Aconcagua Radio Claudia Ferrari ratificó 190 días de clases y avanza en cambios para el nivel secundario

Por Redacción
Foto archivo / Los Andes

Desregularon los aranceles de los colegios privados y liberaron el precio de las cuotas

Por Redacción Economía
Consternación y clases suspendidas en un colegio de San Carlos por la muerte de un alumno de 15 años

Consternación y clases suspendidas en un colegio de San Carlos por la muerte de un alumno de 15 años

Por Gisel Guajardo