Plantarán 30 árboles por los 30 años de la Facultad de Educación

Con motivo del 30° aniversario de la creación de la Facultad de Educación de la UNCuyo, se plantarán 30 árboles de especies adaptadas al piedemonte. El acto tendrá lugar este martes 18 a las 10, en la sede la unidad académica (dentro de la ciudad universitaria).

La Facultad de Educación es una de las unidades académicas más jóvenes de la UNCuyo. Esta iniciativa tuvo sus inicios en 2022, cuando se plantaron 25 árboles por los 25 años de la institución.

En esta oportunidad, los ejemplares autóctonos que completarán el espacio fueron donados por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La Facultad de Educación fue la primera del país dedicada exclusivamente a la formación de docentes con título universitario. Gentileza Los inicios de la Facultad de Educación La Facultad de Educación comenzó como Escuela Superior de Formación Docente. El 15 de noviembre de 1995 se convirtió en la Facultad de Educación Elemental y Especial, la primera del país dedicada exclusivamente a la formación de docentes de Inicial, Primaria y Especial con título universitario.

Este cambio representó un salto cualitativo en la formación de profesionales de la educación común y especial en Mendoza.

El crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil, impulsado por la implementación de nuevos planes y carreras, junto a la imposibilidad de ampliar el edificio ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza, hicieron necesario proyectar un nuevo espacio. Por ello, el 13 de marzo de 2017 se inauguró la primera etapa del edificio de la sede de la Facultad de Educación en el campus universitario.