15 de noviembre de 2025

Por qué cada 15 de noviembre Argentina celebra el Día de la Educación Técnica

La Argentina conmemora cada 15 de noviembre la creación del CONET, organismo que marcó un punto decisivo para el sistema de enseñanza técnica.

Los Andes
Por Redacción Sociedad

La fecha recuerda la instauración del Consejo Nacional de Educación Técnica, entidad que impulsó durante décadas la formación técnica y profesional en todo el país. Su creación definió políticas, estructura y expansión educativa, lo que llevó a establecer esta jornada como homenaje a su papel histórico.

El Día de la Educación Técnica se celebra todos los 15 de noviembre en alusión directa al surgimiento del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), creado en 1959 por la Ley 15.240. Este organismo fue la autoridad responsable de organizar, administrar y proyectar toda la educación técnica argentina, en un contexto en el que la modalidad estaba fragmentada y sin coordinación central.

El CONET asumió la tarea de unificar escuelas técnicas, industriales y centros de formación profesional, integrándolos en una estructura nacional por primera vez. Desde allí se diseñaron planes de estudio específicos, orientados a la actividad productiva, la industria y los oficios tecnológicos que el país requería en pleno desarrollo.

Durante varias décadas, el organismo fue clave para la formación de técnicos, maestros mayores de obra, mecánicos, electromecánicos, químicos, textiles y numerosas especialidades. A la vez, promovió la expansión del sistema mediante la creación de talleres, laboratorios, escuelas técnicas y centros de capacitación distribuidos en distintas regiones del país.

En 1994, tras la disolución del CONET, muchas de sus funciones pasaron al actual Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que continúa supervisando y planificando las políticas de Educación Técnico Profesional (ETP) en niveles medio, superior y de formación profesional.

La elección de esta fecha responde precisamente a la importancia que tuvo la creación del CONET para el desarrollo educativo y productivo nacional. Por su legado, cada 15 de noviembre la efeméride es compartida por escuelas técnicas, institutos superiores, centros tecnológicos, docentes, instructores, estudiantes y organismos provinciales vinculados a la modalidad.

Finalmente, la jornada recuerda que la educación técnica ha sido un pilar para el crecimiento industrial del país y continúa siendo una parte esencial del sistema formativo argentino.

