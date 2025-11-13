Una llegada escandalosa a la Argentina: la China Suárez respondió a las duras críticas en su contra

La modelo fue vista en un shopping de Buenos Aires. Varios medios le preguntaron sobre su entrevista cancelada en Luzu TV.

La nueva aparición pública de la China Suárez volvió a concentrar la atención del espectro mediático en un momento marcado por versiones encontradas, reclamos cruzados y especulaciones sobre su participación frustrada en distintos proyectos de streaming. El episodio se dio en un centro comercial de Buenos Aires, donde la actriz fue interceptada por el equipo del programa A la tarde.

China Suárez La China Suárez no dejó que la sigan criticando. web Allí, en medio del movimiento habitual del shopping y acompañada por Mauro Icardi y las hijas del futbolista, respondió de forma breve pero precisa tanto sobre su situación personal como sobre las acusaciones que la señalaban por supuestas exigencias para brindar entrevistas.

Su vínculo actual con Mauro Icardi La primera consulta se centró en su vínculo con Icardi. Según su descripción, la convivencia durante la visita del deportista al país transcurre sin conflictos y con un clima estable pese a la exposición pública. El foco luego se desplazó hacia la controversia que la ubicó en el centro del debate: la hipótesis de que habría condicionado una entrevista en Luzu TV a la presencia de Nico Occhiato. Su respuesta fue tajante, sin dejar lugar a interpretaciones posteriores.

Embed Paula Chaves contó en #PuroShow el motivo por el cual decidió no entrevistar a la China Suárez: “no tenía ganas de meterme en las polémicas”.#lovieneltrece pic.twitter.com/6W5i3DFys9 — eltrece (@eltreceoficial) November 13, 2025 En paralelo, su presencia en el Paseo Alcorta junto al futbolista y las hijas de Wanda Nara generó la circulación de imágenes que mostraron una dinámica distendida. Los programas de espectáculos destacaron la naturalidad del grupo, especialmente por la comodidad con la que las niñas se desplazaban entre los locales. Desde Intrusos, Paula Varela aportó un dato que reavivó la discusión: durante la primera jornada con su padre, las menores no se comunicaron con su madre. Según su versión, la situación se dio de manera espontánea y sin tensiones, hecho que se sumó a la tranquilidad general del reencuentro.

Las palabras de Elba Marcovecchio La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, profundizó en la logística que permitió la reunión después de casi cinco meses. Explicó que fueron necesarios permisos del club y que la lesión del jugador había complicado sus desplazamientos. Al mismo tiempo, desligó al futbolista de cualquier responsabilidad respecto a la ausencia escolar de las niñas, argumentando que el encuentro era prioritario y que existía voluntad por parte de ellas de permanecer con su padre durante esos días.