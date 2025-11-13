13 de noviembre de 2025 - 21:41

Una llegada escandalosa a la Argentina: la China Suárez respondió a las duras críticas en su contra

La modelo fue vista en un shopping de Buenos Aires. Varios medios le preguntaron sobre su entrevista cancelada en Luzu TV.

China Suárez
La nueva aparición pública de la China Suárez volvió a concentrar la atención del espectro mediático en un momento marcado por versiones encontradas, reclamos cruzados y especulaciones sobre su participación frustrada en distintos proyectos de streaming. El episodio se dio en un centro comercial de Buenos Aires, donde la actriz fue interceptada por el equipo del programa A la tarde.

China Suárez
La China Su&aacute;rez no dej&oacute; que la sigan criticando.

La China Suárez no dejó que la sigan criticando.

Allí, en medio del movimiento habitual del shopping y acompañada por Mauro Icardi y las hijas del futbolista, respondió de forma breve pero precisa tanto sobre su situación personal como sobre las acusaciones que la señalaban por supuestas exigencias para brindar entrevistas.

Su vínculo actual con Mauro Icardi

La primera consulta se centró en su vínculo con Icardi. Según su descripción, la convivencia durante la visita del deportista al país transcurre sin conflictos y con un clima estable pese a la exposición pública. El foco luego se desplazó hacia la controversia que la ubicó en el centro del debate: la hipótesis de que habría condicionado una entrevista en Luzu TV a la presencia de Nico Occhiato. Su respuesta fue tajante, sin dejar lugar a interpretaciones posteriores.

En paralelo, su presencia en el Paseo Alcorta junto al futbolista y las hijas de Wanda Nara generó la circulación de imágenes que mostraron una dinámica distendida. Los programas de espectáculos destacaron la naturalidad del grupo, especialmente por la comodidad con la que las niñas se desplazaban entre los locales. Desde Intrusos, Paula Varela aportó un dato que reavivó la discusión: durante la primera jornada con su padre, las menores no se comunicaron con su madre. Según su versión, la situación se dio de manera espontánea y sin tensiones, hecho que se sumó a la tranquilidad general del reencuentro.

Las palabras de Elba Marcovecchio

La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, profundizó en la logística que permitió la reunión después de casi cinco meses. Explicó que fueron necesarios permisos del club y que la lesión del jugador había complicado sus desplazamientos. Al mismo tiempo, desligó al futbolista de cualquier responsabilidad respecto a la ausencia escolar de las niñas, argumentando que el encuentro era prioritario y que existía voluntad por parte de ellas de permanecer con su padre durante esos días.

Elba Marcovecchio - Archivo

El otro eje de conflictividad se concentró en la cadena de cancelaciones y desacuerdos entre Luzu TV y OLGA, que derivó en rumores sobre condiciones, vetos y negociaciones fallidas. En ese contexto, una consulta espontánea de una seguidora permitió obtener una confirmación directa: Suárez accedió a realizar una entrevista con Mario Pergolini. Esta conversación, programada para el viernes 14 de noviembre a las 22:30 por Eltr ece, será su primera aparición extensa tras la controversia.

Su regreso a la Argentina

El regreso de la actriz a la Argentina se vincula al lanzamiento de una nueva serie en una plataforma de streaming. La acompaña su entorno familiar inmediato, tras una estadía prolongada en Turquía junto a Icardi. En los últimos días, además de las tensiones generadas por la entrevista frustrada en Luzu TV, se sumaron declaraciones críticas hacia Benjamín Vicuña, situación que amplificó aún más el interés mediático en torno a su figura.

