28 de noviembre de 2025 - 12:19

Con acción de la buena: la nueva película de una conocida saga que llegó a Netflix

Es una película apocalíptica de acción que se estrenó en cines el año pasado y ahora arrasa en la plataforma.

Una película de Anya Taylor-Joy llegó a Netflix.

Se trata de “Furiosa”, la esperada precuela del mundo creado por George Miller y protagonizada por Anya. El film explora los orígenes de uno de los personajes más recordados de "Mad Max" y vuelve a sumergir a la audiencia en un futuro devastado donde la supervivencia, la violencia y las luchas de poder marcan cada decisión. Mientras que Chris Hemsworth se destaca como Dementus, un villano tan carismático como brutal.

Desde su llegada a la plataforma, la película recibió una respuesta mayormente positiva. La crítica elogió especialmente la madurez narrativa del director, el impacto visual de las escenas de acción y la profundidad con la que se construye el recorrido de la protagonista.

De qué trata “Furiosa: de la saga Mad Max”

Embed - FURIOSA : A MAD MAX SAGA | OFFICIAL TRAILER #1

La historia transcurre antes de los acontecimientos de “Mad Max: Furia en el camino” y sigue la vida de Furiosa desde su infancia en el “Lugar Verde de las Muchas Madres”. Su mundo se derrumba cuando es capturada por una banda de motoristas liderada por el despiadado Dementus. A partir de ese momento, la joven deberá sobrevivir en un desierto dominado por guerras, traiciones y violencia extrema, mientras intenta encontrar el camino de regreso a su hogar.

Más que una simple precuela, la película amplía y enriquece el universo Mad Max, revelando cómo Furiosa se transformó en la guerrera implacable que conquistó al público en 2015.

Charlize Theron, la primera Furiosa

En “Mad Max: furia en el camino” (2015), Furiosa es uno de los ejes centrales de la historia, aunque no es la protagonista absoluta. Interpretada por Charlize Theron, es la Imperator de Immortan Joe, el tirano que controla la Ciudadela en un mundo posapocalíptico.

Es una guerrera respetada, dura y estratégica, con una prótesis mecánica en el brazo izquierdo, símbolo de las pérdidas que sufrió antes de los hechos del film.

