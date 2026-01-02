Año Nuevo: desactivaron cuatro fiestas clandestinas en el Gran Mendoza

Persona policial de la subdirección de Control y Eventos fiscalizó 80 festejos privados o en boliches de toda la provincia y labró 16 actas durante la madrugada del 1º de enero.

En los festejos por la llegada del 2026, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un amplio operativo de control en toda la provincia que permitió desactivar cuatro fiestas clandestinas y fiscalizar 80 eventos y locales de esparcimiento, durante la madrugada del 1º de enero.

El relevamiento oficial indicó que se realizaron 80 inspecciones y se labraron 16 actas por incumplimientos a la normativa vigente por parte de la subdirección de Control y Eventos.

Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. Para esa noche estaban habilitados 36 eventos, distribuidos entre el Gran Mendoza, la zona Este, el Valle de Uco y el Sur provincial.

En el Gran Mendoza, el accionar del operativo derivó en el labrado de tres actas por infracciones a la ley y en el cese de cuatro fiestas clandestinas: una en Lavalle, dos en Guaymallén y una en Luján. En la zona Este se confeccionaron dos actas por distintas irregularidades, sin que se ordenaran cierres.