2 de enero de 2026 - 11:27

Año Nuevo: desactivaron cuatro fiestas clandestinas en el Gran Mendoza

Persona policial de la subdirección de Control y Eventos fiscalizó 80 festejos privados o en boliches de toda la provincia y labró 16 actas durante la madrugada del 1º de enero.

Desactivaron cuatro fiestas clandestinas en Mendoza durante Año Nuevo (Prensa Gobierno de Mendoza)

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En los festejos por la llegada del 2026, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un amplio operativo de control en toda la provincia que permitió desactivar cuatro fiestas clandestinas y fiscalizar 80 eventos y locales de esparcimiento, durante la madrugada del 1º de enero.

El relevamiento oficial indicó que se realizaron 80 inspecciones y se labraron 16 actas por incumplimientos a la normativa vigente por parte de la subdirección de Control y Eventos.

WhatsApp-Image-2026-01-02-at-09.42.57-e1767359804370-887x551
Se desactivaron cuatro fiestas clandestinas en Fin de Año. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Para esa noche estaban habilitados 36 eventos, distribuidos entre el Gran Mendoza, la zona Este, el Valle de Uco y el Sur provincial.

En el Gran Mendoza, el accionar del operativo derivó en el labrado de tres actas por infracciones a la ley y en el cese de cuatro fiestas clandestinas: una en Lavalle, dos en Guaymallén y una en Luján. En la zona Este se confeccionaron dos actas por distintas irregularidades, sin que se ordenaran cierres.

En el Sur provincial se redactaron cuatro actas por incumplimientos, mientras que en el Valle de Uco se labraron tres actas por infracciones, sin que se adoptaran medidas de cese, se informó oficialmente.

