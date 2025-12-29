Operativo nocturno: liberaron a un niño en Guaymallén que estaba atrapado en una estructura metálica

Bomberos de la Policía de Mendoza intervinieron de inmediato, logrando salvar al pequeño en perfecto estado. Horas antes se había realizado un intenso rescate en la zona de Cacheuta.

Tras un fin de semana accidentado en el Gran Mendoza, un operativo de rescate desplegado el domingo por la noche movilizó a bomberos y personal policial en Guaymallén, luego de que un niño pequeño quedara atrapado entre una estructura metálica y un gato hidráulico dentro de su casa.

Ante no poder ser ayudado/liberado por los adultos presentes en el lugar, los efectivos de Bomberos de la Policía de Mendoza intervinieron con herramientas hidráulicas de corte y realizaron maniobras precisas para evitar que el niño sufriera lesiones. Luego de varios minutos de trabajo, lograron liberarlo con éxito.

El menor presentaba un buen estado general de salud, pero fue trasladado por sus padres a un centro médico para una evaluación preventiva, según informaron las fuentes intervinientes.

En el operativo trabajaron de manera conjunta Bomberos de la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios de Guaymallén y personal policial de la zona, bajo la coordinación del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).