24 de diciembre de 2025 - 20:15

Decomisaron 50 kilos de pirotecnia en operativos en Guaymallén: las multas superan los $550.000

Además, en otros operativos incautaron bebidas vencidas que eran vendidas de forma ambulante y carne en mal estado en un comercio.

Decomisaron 50 kilos de pirotecnia en Guaymallén

Decomisaron 50 kilos de pirotecnia en Guaymallén

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el marco de un operativo de fiscalización, decomisaron 50 kilos de pirotecnia que se encontraban en 15 puestos de venta ilegal en el departamento de Guaymallén.

Leé además

Pirotecnia y animales: ruidos que, para las personas pueden resultar apenas molestos y son parte de la diversión que eligen, para muchos de ellos representan sufrimiento y hasta un verdadero riesgo de vida. 

La graves consecuencias de la pirotecnia para los animales: por qué los afecta tanto y cómo ayudarlos

Por Verónica De Vita
la ciudad decomiso una importante cantidad de pirotecnia

La Ciudad decomisó una importante cantidad de pirotecnia

Por Redacción

Según indica la normativa vigente, las multas para quienes comercialicen estos productos de forma irregular pueden llegar hasta las 5.000 UTM, lo que representa un valor máximo de $563.250.

Decomisaron pirotecnia en Guaymallén

Desde el municipio advirtieron que la comercialización online se ha convertido en la modalidad preferida para el circuito ilegal, lo que complejiza la situación. Para contrarrestar esto, se mantienen activas las guardias de control y se han intensificado los operativos en diversos puntos estratégicos del departamento.

Acciones contra la venta ambulante

En paralelo a los controles de pirotecnia, el área de Comercio realizó procedimientos durante el último fin de semana que resultaron en el decomiso de más de mil botellas de bebidas vencidas que eran comercializadas de manera ambulante.

Esta medida tiene como objetivo primordial reducir los riesgos para la salud pública y desalentar prácticas que violan la seguridad alimentaria.

Asimismo, mediante un convenio con la Policía Rural, el municipio fortalece las inspecciones periódicas de productos cárnicos en mal estado. Como resultado de estas acciones, desbarataron y clausuraron un comercio que vendía carne en mal estado y presentaba graves deficiencias de higiene y conservación, incumpliendo el Código Alimentario Argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fiestas y pirotecnia:  parte del desafío que tienen muchas personas en esta fecha es cómo contener a sus mascotas 

Fiestas y pirotecnia: la novedosa estrategia de una veterinaria para que puedas tranquilizar a tu perro

Por Redacción Sociedad
Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.  

Murió la mujer que resultó lesionada en el incendio del local de pirotecnia de Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

Imputaron al responsable del depósito de pirotecnia ilegal tras el incendio fatal en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Fiestas y pirotecnia: con la incorporación de Tupungato a la prohibición, no se puede vender pirotecnia por ningún canal ni medio en ningún departamento de Mendoza

Radiografía de la prohibición de pirotecnia: entregarla a menores tiene multas de $ 3 millones

Por Verónica De Vita