Decomisaron 50 kilos de pirotecnia en operativos en Guaymallén: las multas superan los $550.000

Además, en otros operativos incautaron bebidas vencidas que eran vendidas de forma ambulante y carne en mal estado en un comercio.

En el marco de un operativo de fiscalización, decomisaron 50 kilos de pirotecnia que se encontraban en 15 puestos de venta ilegal en el departamento de Guaymallén.

Según indica la normativa vigente, las multas para quienes comercialicen estos productos de forma irregular pueden llegar hasta las 5.000 UTM, lo que representa un valor máximo de $563.250.

Decomisaron pirotecnia en Guaymallén Desde el municipio advirtieron que la comercialización online se ha convertido en la modalidad preferida para el circuito ilegal, lo que complejiza la situación. Para contrarrestar esto, se mantienen activas las guardias de control y se han intensificado los operativos en diversos puntos estratégicos del departamento.

Acciones contra la venta ambulante En paralelo a los controles de pirotecnia, el área de Comercio realizó procedimientos durante el último fin de semana que resultaron en el decomiso de más de mil botellas de bebidas vencidas que eran comercializadas de manera ambulante.

Esta medida tiene como objetivo primordial reducir los riesgos para la salud pública y desalentar prácticas que violan la seguridad alimentaria.

Asimismo, mediante un convenio con la Policía Rural, el municipio fortalece las inspecciones periódicas de productos cárnicos en mal estado. Como resultado de estas acciones, desbarataron y clausuraron un comercio que vendía carne en mal estado y presentaba graves deficiencias de higiene y conservación, incumpliendo el Código Alimentario Argentino.