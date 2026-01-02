Encontraron a un hombre muerto en el dique Cipolletti e intentan identificarlo

Un hombre fue encontrado sin vida –presuntamente ahogado- en el dique Cipolletti de Luján y, por estas horas tratan de identificarlo: hay dos hipótesis sobre su identidad.
Los bomberos lo rescataron esta mañana de una compuerta luego de que una llamada al 911 denunciara el hallazgo.
Esta mañana, cerca delas 9.30, ingresó un llamado a la línea de emergencias 911, denunciando que había una persona muerte en la Central hidroeléctrica San Martín, en Cipolletti al 900 de Luján.
Hasta el lugar se desplazó personal policía y de bomberos, que lograron encontrar un cadáver atascado en unas compuertas.
Tras comunicar la novedad a la Fiscalía de Homicidios, comenzaron los trabajos para obtener la identidad del hombre. No se descarta por estas horas que sean una persona que reportada como desaparecida por su familia o bien un hombre de unos 50 años que fue visto por última vez cuando nadaba en aguas del dique Potrerillos en 19 de diciembre pasado y que fue buscado sin éxito.