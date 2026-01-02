Encontraron a un hombre muerto en el dique Cipolletti e intentan identificarlo

Los bomberos lo rescataron esta mañana de una compuerta luego de que una llamada al 911 denunciara el hallazgo.

Un hombre fue encontrado sin vida –presuntamente ahogado- en el dique Cipolletti de Luján y, por estas horas tratan de identificarlo: hay dos hipótesis sobre su identidad.

Esta mañana, cerca delas 9.30, ingresó un llamado a la línea de emergencias 911, denunciando que había una persona muerte en la Central hidroeléctrica San Martín, en Cipolletti al 900 de Luján.

Hasta el lugar se desplazó personal policía y de bomberos, que lograron encontrar un cadáver atascado en unas compuertas.