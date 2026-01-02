Hallaron a una mujer asesinada en un camino rural e investigan un posible femicidio

El cuerpo presentaba signos evidentes de violencia. Fue encontrado en un sector rural ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional, en la ciudad de Villa María.

El predio donde fue hallado el cuerpo de la mujer, cerca de la Universidad Nacional de Villa María

Una mujer fue hallada asesinada en un camino rural de la provincia de Córdoba y la Justicia investiga si se trató de un femicidio, debido a que el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia.

El hallazgo se produjo este jueves 1° de enero en un sector rural ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional, en la ciudad de Villa María. Tras el aviso, las autoridades se hicieron presentes en el lugar y constataron la presencia del cadáver entre los pastizales de un acceso rural.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal provincial a la Agencia Noticias Argentinas, la Fiscalía de Instrucción en Feria de Villa María inició una investigación por un supuesto homicidio. La principal hipótesis apunta a un posible femicidio, aunque esto deberá ser confirmado con el avance de las pericias.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín, quienes realizaron tareas de relevamiento, levantamiento de pruebas y pericias técnicas.

En tanto, se aguardaba el resultado de la autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte y establecer la identidad de la víctima. La investigación continúa en curso.