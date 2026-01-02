Hallaron a una mujer asesinada en un camino rural e investigan un posible femicidio

Una mujer fue hallada asesinada en un camino rural de la provincia de Córdoba y la Justicia investiga si se trató de un femicidio, debido a que el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia.
Una mujer fue hallada asesinada en un camino rural de la provincia de Córdoba y la Justicia investiga si se trató de un femicidio, debido a que el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia.
El hallazgo se produjo este jueves 1° de enero en un sector rural ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional, en la ciudad de Villa María. Tras el aviso, las autoridades se hicieron presentes en el lugar y constataron la presencia del cadáver entre los pastizales de un acceso rural.
Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal provincial a la Agencia Noticias Argentinas, la Fiscalía de Instrucción en Feria de Villa María inició una investigación por un supuesto homicidio. La principal hipótesis apunta a un posible femicidio, aunque esto deberá ser confirmado con el avance de las pericias.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín, quienes realizaron tareas de relevamiento, levantamiento de pruebas y pericias técnicas.
En tanto, se aguardaba el resultado de la autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte y establecer la identidad de la víctima. La investigación continúa en curso.