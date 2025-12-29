Femicidio en La Matanza: cayó el acusado de degollar a una mujer mientras paseaba a su perro

El detenido fue identificado como Manuel Alberto Norry, de 46 años, y habría mantenido una relación conflictiva con la víctima. La detención se concretó tras el análisis de cámaras de seguridad.

Un sospechoso fue detenido este lunes por efectivos de la DDI La Matanza acusado del femicidio de Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años. La mujer fue degollada ayer mientras paseaba a su perro en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, La Matanza.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el detenido fue identificado como Manuel Alberto Norry, de 46 años, quien sería cuñado de una amiga de la víctima. Además, el acusado habría mantenido con ella una relación sentimental conflictiva.

La víctima fue identificada como Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años, mientras que el agresor sigue prófugo. #femicidio #lamatanza #viral pic.twitter.com/MMOw1cDbgt — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 29, 2025 Las fuentes indicaron que una cámara de seguridad captó el momento del ataque, en el que se observa al agresor abordar a la mujer en la vía pública. En las imágenes también se pudo determinar que no existió intento de robo, ya que la víctima conservaba todas sus pertenencias.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo, en la intersección de las calles Huergo y Sáenz Peña, cuando una vecina alertó al 911 tras encontrar a Palomino Arotinco tendida en el asfalto. Al arribar la ambulancia, los médicos constataron su fallecimiento.

La investigación fue encabezada por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas, quien ordenó diversas medidas, entre ellas el análisis de registros fílmicos y testimonios. Un testigo aportó datos filiatorios clave que permitieron identificar al sospechoso.