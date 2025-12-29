Femicidio en La Matanza: cayó el acusado de degollar a una mujer mientras paseaba a su perro

Un sospechoso fue detenido este lunes por efectivos de la DDI La Matanza acusado del femicidio de Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años. La mujer fue degollada ayer mientras paseaba a su perro en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, La Matanza.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el detenido fue identificado como Manuel Alberto Norry, de 46 años, quien sería cuñado de una amiga de la víctima. Además, el acusado habría mantenido con ella una relación sentimental conflictiva.
Embed
HORROR EN LA MATANZA: BUSCAN A UN HOMBRE QUE DEGOLLÓ A UNA MUJER EN PLENA VÍA PÚBLICA
Las fuentes indicaron que una cámara de seguridad captó el momento del ataque, en el que se observa al agresor abordar a la mujer en la vía pública. En las imágenes también se pudo determinar que no existió intento de robo, ya que la víctima conservaba todas sus pertenencias.
El crimen ocurrió en la madrugada del domingo, en la intersección de las calles Huergo y Sáenz Peña, cuando una vecina alertó al 911 tras encontrar a Palomino Arotinco tendida en el asfalto. Al arribar la ambulancia, los médicos constataron su fallecimiento.
La investigación fue encabezada por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas, quien ordenó diversas medidas, entre ellas el análisis de registros fílmicos y testimonios. Un testigo aportó datos filiatorios clave que permitieron identificar al sospechoso.
Con esa información, los efectivos montaron un operativo encubierto en el domicilio del acusado, también en Lomas del Mirador, y aguardaron su regreso del trabajo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se concretó la detención, y el hombre quedó a disposición de la Justicia.
El fiscal Arribas, junto al equipo investigador, realizó además la reconstrucción del recorrido de huida del agresor. La víctima presentaba una herida cortante profunda en el cuello, además de lesiones en el tórax, lo que provocó su muerte en el lugar.
Respecto del vínculo entre la víctima y el acusado, desde la investigación señalaron que “se está analizando todo” y que “no se descarta ninguna hipótesis” sobre el conocimiento previo entre ambos. El detenido será indagado este martes, mientras continúa el avance de la causa por femicidio.