Golpeó a su pareja en plena calle y luego la atropelló con un camión: una cámara captó el violento femicidio

Un femicidio en La Matanza quedó registrado por las cámaras de seguridad tras una violenta agresión de pareja . El crimen se produjo cerca del Mercado Central y derivó en la detención inmediata del sospechoso. La Justicia calificó el hecho como homicidio agravado por el vínculo, tras analizar testimonios, filmaciones y la secuencia completa del ataque.

El episodio tuvo lugar este martes en el partido bonaerense de La Matanza y generó conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona. Según la reconstrucción judicial, una fuerte discusión de pareja derivó en una golpiza prolongada en plena calle y culminó con el arrollamiento de la mujer por parte del agresor.

Un llamado al 911 alertó a la policía sobre una violenta agresión en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo. El denunciante, un hombre de 43 años, indicó haber presenciado cómo una mujer era atacada brutalmente hasta perder la vida. Al arribar al lugar, efectivos de la Estación Departamental de Seguridad constataron que la víctima se encontraba sin signos vitales sobre el asfalto.

La mujer fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana . A pocos metros del cuerpo, los vecinos mantenían retenido a un hombre, también boliviano, señalado como el autor del ataque. De acuerdo con los testimonios recogidos, se trataba de la pareja de la víctima.

En el lugar se secuestró un camión Volvo 420, con matrícula boliviana y carga de bananas, que habría sido utilizado para embestir a la mujer tras la agresión física. Las cámaras de seguridad cercanas resultaron clave: una de ellas registró toda la secuencia, desde la discusión inicial hasta el desenlace fatal.

Imagen del sospechoso en el momento de su detención - Caso de femicidio en La Matanza

Cámara de seguridad: clave para la investigación

El video, de aproximadamente tres minutos, muestra cómo el agresor desciende del vehículo, golpea a la mujer con puños y patadas, le arroja objetos y la deja caer reiteradas veces sobre el asfalto. Luego vuelve al camión y la atropella de manera directa. Tras el impacto, intentó escapar, pero fue interceptado por testigos.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, ordenó la detención del sospechoso, y el secuestro del vehículo. Fuentes del caso indicaron que al momento de la aprehensión presentaba aliento etílico.

La investigación continúa con el análisis de las filmaciones y la toma de declaraciones para determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja. El acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia.