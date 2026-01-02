Tres detenidos por la muerte de un hombre en situación de calle en Alvear

La justicia sureña investiga por estas horas el posible asesinato de un hombre en situación de calle que vivía en una bodega abandonada de General Alvear .

Según los primeros informes, tras el hallazgo del cuerpo, personal policial pudo identificarlo como Ernesto Maza de 41 años y al menos 3 personas fueron aprehendidas a la espera de que en las próximas horas sean imputadas o bien recuperen la libertad.

El hombre fue encontrado el miércoles 30 de diciembre, a las 18, en la cochera de una bodega en desuso ubicada en prolongación Santa Fe, entre calle Maipú y callejón 8, según información del Ministerio de Seguridad.

Una llamada al 911 alertó a la Policía sobre un incendio en el lugar y que una personas podría haber sido víctimas de las llamas.

Tras la llega de un móvil policial y la constatación del fuego, fue solicitada la presencia de bomberos que llegaron al lugar y rápidamente sofocaron el siniestro.

Luego pudieron dar con los restos de Maza, quien estaba debajo de una chapa, cubierto con hojas, con signos evidentes de haber sido golpeado, en tanto que con el incendio intentaron quemarlo.

Lo cierto es que un medido del SEC que fue desplazado a lugar determinó la muerte del hombre y la policía logró detener a tres personas que estaban en la zona que fueron trasladados a la comisaría 14.

La medida fue ordenada por el fiscal de turno, quien además dispuso que personal de Científica y Bomberos realizaran las pericias correspondientes a este caso calificado como homicidio simple.