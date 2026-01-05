5 de enero de 2026 - 12:15

De un refugio a la gloria: Nala, la gata que factura 100 millones de dólares y es furor en redes

De vivir en una jaula a liderar un imperio millonario. Nala Cat superó los 100 millones de dólares y es la gata más influyente del planeta según el Guinness.

Nala Cat, la gata millonaria que rompió un Record Guinness.

Foto:

Por Cristian Reta

La historia de Nala parece sacada de un guión de Hollywood, pero es tan real como los 100 millones de dólares que figuran en su patrimonio. Esta gata, una mezcla de siamés y atigrado con ojos azules penetrantes, no siempre vivió rodeada de lujos.

En 2010, fue rescatada de un refugio en California por su dueña, Varisiri "Pookie" Methachittiphan, cuando apenas tenía cinco meses.

image

Lo que empezó como una cuenta de Instagram para compartir fotos con amigos se transformó en un fenómeno global sin precedentes. Hoy, Nala ostenta el Récord Guinness como la gata con más seguidores en la plataforma, superando los 5 millones de fanáticos.

Su fortuna, estimada en más de 100 millones de dólares, la ubica por encima de otras mascotas célebres como Olivia Benson, la gata de Taylor Swift.

Además de ser "gata influencer", también es emprendedora

El éxito de Nala no se queda solo en fotos tiernas; se convirtió en una verdadera emprendedora. Su imperio incluye su propia marca de alimentos premium, "Love, Nala", además de libros publicados, merchandising y contratos con agencias de talentos de élite. Según el sitio especializado The Ultimate Pet Rich List, Nala puede ganar hasta 14.419 dólares por cada posteo publicitario.

image

Más allá de Nala: ¿Por qué los "petfluencers" tienen tanto éxito?

Un estudio de la Universidad de Strathclyde revela que las mascotas generan más confianza que los influencers humanos. En una sociedad saturada de contenido comercial, los animales transmiten una autenticidad que los humanos han perdido. La gente se conecta emocionalmente con ellos porque perciben su comportamiento como algo genuino y natural.

A pesar de su riqueza, Nala y su familia no olvidan sus raíces. Utilizan el furor de las redes sociales para concientizar sobre la importancia de la adopción de mascotas y apoyar refugios de animales. Su camino desde una jaula solitaria hasta la cima del mundo digital es una inspiración que demuestra cómo la tecnología puede cambiar la vida, incluso la de un pequeño felino.

