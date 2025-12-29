Tras largas filas para cruzar a Chile, se normalizó el tránsito y hay solo 20 minutos de espera

Una extensa congestión vehicular se registró cerca del mediodía en el Paso Internacional Cristo Redentor , donde se contabilizaban aproximadamente 3,5 kilómetros de fila para llegar al complejo fronterizo Los Libertadores cruzar hacia Chile .

La maniobra clave de un sanjuanino que evitó el robo de su camioneta en La Serena

Según se informó, la demora se debe al importante flujo de turistas que se dirigen al país vecino para celebrar Año Nuevo , especialmente hacia las ciudades costeras de Viña del Mar y Reñaca . Estos destinos son elegidos por miles de visitantes atraídos por los tradicionales y multitudinarios shows de fuegos artificiales que se realizan en la costa chilena.

Sin embargo, la congestión fue rápidamente solucionada. La atención en la aduana y el trabajo ordenando el tránsito por autoridades argentinas, lograron reducir la espera.

"Atención desde túnel internacional a complejo Los Libertadores. 20 minutos de demoras aproximadamente. sin filas en la ruta", confirmaron desde la coordinación argentina.

Miles de mendocinos cruzan la cordillera para recibir el 2026. Esta mañana se reportaron más de tres kilómetros de fila en Los Libertadores.



Según el reporte emitido por Gendarmería Nacional este lunes por la mañana, la situación es de gran afluencia.… pic.twitter.com/iv5rxfK5Od — LOS ANDES (@LosAndesDiario) December 29, 2025

Desde los organismos de control fronterizo indicaron que el movimiento se intensificó durante la jornada y recomendaron a los viajeros circular con paciencia, respetar las indicaciones del personal y prever demoras en el cruce internacional.

Asimismo, recordaron la importancia de contar con la documentación personal y vehicular en regla para agilizar los trámites migratorios y aduaneros, en un contexto de alta demanda turística por las celebraciones de fin de año.

Viña del Mar y Reñaca, la postal más elegida por los argentinos

Viña del Mar, uno de los destinos preferidos por los argentinos para despedir el año y recibir el nuevo 2026, también tendrá su clásico “Año Nuevo en el Mar”.

El Concejo Municipal aprobó el espectáculo pirotécnico para 2026, con una duración de 18 minutos y fuegos lanzados desde seis puntos en el mar y uno en tierra.

Desde el municipio destacaron que se utilizará pirotecnia de bajo impacto sonoro, pensada para cuidar a las personas, el medio ambiente y las mascotas, con efectos lumínicos inéditos en Chile.

Los puntos marítimos estarán frente a Recreo, Miramar, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Reñaca, mientras que el lanzamiento en tierra se hará en Punta Ossa, junto a la Playa del Deporte en Las Salinas. Además, el concejo ya garantizó la realización del evento también en 2027 y 2028.

Valparaíso, también con fuegos artificiales

Muy cerca de Viña, Valparaíso acompañará la celebración con su propio show pirotécnico. El municipio aprobó un espectáculo de 18 minutos, en el marco del tradicional Año Nuevo en el Mar.

Los fuegos se lanzarán desde puntos marítimos frente al Espigón, Avenida Francia, cerros Barón y Placeres, Santa María y caleta Portales, y desde tierra en Piedra Feliz y el Molo de Abrigo. La alcaldesa Camila Nieto subrayó que el diseño del show tuvo en cuenta la reducción de ruido, especialmente por el impacto en animales y personas neurodivergentes.