Una agencia de viajes habilita los pagos con tarjeta de crédito y en cuotas para destinos internacionales

Días antes del evento de descuentos Cyber Monday , la agencia de viajes Despegar confirmó que incorporará una nueva modalidad de pago en dólares para vuelos internacionales: una financiación en hasta tres cuotas , con el beneficio de que podrán pagarse con tarjeta de crédito .

Cabe destacar que desde noviembre de 2021 está prohibido comprar pasajes, alojamientos o servicios en el exterior utilizando cuotas con tarjeta de crédito por una medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En este caso, la financiación provendrá de la empresa turística, según contaron desde Despegar.

En este nuevo método, quienes opten por las cuotas Despegar, podrán realizar el primer pago con tarjeta de crédito y repetir el uso de esa opción a los 30 y 60 días. Además, aclararon que el último pago deberá concretarse siete días antes del viaje.

La firma comenzó a ofrecer la opción de cuotificar los pagos de hoteles y paquetes internacionales con financiación propia en agosto de 2024 en el marco del Travel Sale y en marzo de 2025 agregaron los vuelos. Hasta ahora las modalidades disponibles eran débito o Debin.

“Trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de nuestros clientes y ayudarlos a organizar sus pagos de la manera más conveniente, sin resignar oportunidades de viaje. Desde hoy somos la única agencia del país que permite pagar en dólares, con tarjeta de crédito y en cuotas Despegar”, destacó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Además, la agencia de viajes ofrece las siguientes opciones de pago: efectivo, puntos Pasaporte, pago con criptomonedas (Binance), canje de puntos Pasaporte por criptomonedas (Bitso), transferencia bancaria vía Debin sin límite de compra, Mercado Pago con fondos en cuenta sin límite de compra y pago en dólares.

“Seguimos desarrollando soluciones que se adapten a las necesidades reales de nuestros usuarios para que viajar sea cada vez más fácil, accesible y personalizado”, concluyó Cristi.

El lunes pasado, Despegar presentó las últimas tendencias sobre el comportamiento de los viajeros hacia Buenos Aires, que actualmente se consolida como el destino número uno de la compañía en la Argentina.

“En lo que va de 2025, registramos un crecimiento del 63% en pasajeros hacia Buenos Aires, con Córdoba, Mendoza y Neuquén como los principales puntos de origen. Este interés por la ciudad se mantiene estable durante todo el año y crece aún más en fechas con grandes eventos”, remarcó Cristi.

De acuerdo con datos de Despegar, Buenos Aires concentra el 16% del total de búsquedas realizadas en el país. El 65% de las ventas corresponde a viajes internacionales, mientras que el turismo interno continúa en ascenso, con un crecimiento del 9% respecto a 2024.

Entre los visitantes extranjeros, el 50% proviene de Brasil y el 30% de Chile. Además, la ciudad registra un aumento del 10% en el número de pasajeros en comparación con el año anterior.

En cuanto al segmento de actividades, se observó un incremento del 37% hasta el 30 de septiembre frente al mismo período de 2024, con especial interés en experiencias como los espectáculos de tango y las visitas al Museo y Estadio de Boca Juniors.