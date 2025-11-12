Ganancias 2025: el plan de Caputo para ampliar deducciones y aliviar el impuesto

El Gobierno analiza cambios en Ganancias para ampliar deducciones y reducir la carga fiscal de trabajadores, jubilados y autónomos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó en La Nación+ que el Gobierno planea una reforma del impuesto a las Ganancias para ampliar las deducciones y permitir que los contribuyentes recuperen parte del dinero abonado.

La iniciativa busca aliviar la carga tributaria sobre los ingresos personales y, al mismo tiempo, fomentar la formalidad mediante un mayor incentivo a solicitar facturas en cada compra.

En la entrevista del lunes pasado, Caputo adelantó que la modificación prevista “le va a permitir a cualquiera que pague Ganancias deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario”.

ARCA Luis Caputo anticipó que se podrán deducir más gastos para pagar menos Ganancias. M1 Aunque no dio detalles técnicos, el ministro anticipó que el proyecto implicará una ampliación fuerte de los gastos deducibles, muchos de los cuales hoy mantienen topes congelados desde hace más de dos décadas.

Qué deducciones pueden aplicarse y cómo impactan en el impuesto La reforma que impulsa Luis Caputo busca ampliar y actualizar las deducciones del impuesto a las Ganancias, con el fin de reducir la carga fiscal sobre los ingresos personales. Estas deducciones permiten restar del ingreso imponible ciertos gastos reconocidos por la ley, lo que se traduce en menos impuesto a pagar.