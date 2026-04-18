Consultoras privadas aseguran que la inflación irá a la baja: "Más cerca del 2% que del 3%"

La economista Marina Dal Poggetto planteó que la inflación de abril podría ubicarse más cerca del 2% que del 3% , según su análisis difundido en una entrevista radial. La estimación surge en un contexto donde la dinámica de precios muestra señales de desaceleración tras varios meses de subas sostenidas, lo que podría marcar un quiebre en la tendencia reciente.

La inflación mayorista se disparó al 3,4% en marzo impulsada por el petróleo y el gas

Durante su participación en el programa Economía 21 de Radio Splendid, la directora de EcoGo explicó que el dato proyectado responde a una menor inercia inflacionaria y a una mayor estabilidad en rubros clave como alimentos. Este comportamiento permitiría una pausa en la presión sobre los precios, aunque aclaró que se trata de un alivio de corto plazo si no se consolida una tendencia sostenida.

La especialista sostuvo que la desaceleración tiene componentes puntuales y que el desafío central pasa por evitar que se trate de un fenómeno transitorio. En ese sentido, advirtió que una baja coyuntural no alcanza si no está acompañada por condiciones estructurales que sostengan el proceso de desinflación en el tiempo .

También remarcó que parte del actual escenario responde a factores como la caída del consumo, que actúa como freno natural a los aumentos. Sin embargo, este mecanismo tiene límites, ya que una contracción prolongada de la actividad puede generar tensiones sociales y afectar la recuperación económica.

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El rol del dólar y la competitividad

Uno de los puntos centrales del análisis fue el uso del tipo de cambio como herramienta para contener la inflación. Dal Poggetto señaló que, si bien esta estrategia puede contribuir a moderar los precios en el corto plazo, también genera efectos colaterales.

“La inflación baja pero el costo de vida en dólares sube”, sintetizó, aludiendo a la pérdida de competitividad que enfrentan distintos sectores productivos. Este desajuste plantea un escenario complejo para sostener el equilibrio macroeconómico sin afectar la actividad.

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Reformas estructurales, la clave a largo plazo

De cara a los próximos meses, la economista planteó que el éxito del programa económico dependerá de la capacidad de avanzar hacia un esquema más estable sin provocar nuevos saltos en precios regulados. Definió este proceso como una transición delicada, donde cualquier desajuste podría revertir la tendencia actual.

Finalmente, subrayó que la sostenibilidad de la baja inflacionaria exige reformas de fondo que brinden previsibilidad. Entre los puntos centrales mencionó la necesidad de generar condiciones que aseguren el repago de la deuda y promuevan un crecimiento genuino, más allá de los resultados inmediatos.