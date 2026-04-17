AUH de ANSES: cuánto subiría la asignación tras la inflación de marzo en Argentina

La ANSES prevé un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo, en línea con la inflación registrada en marzo. La actualización se aplicaría sobre las prestaciones sociales y modificaría los ingresos de millones de familias en todo el país.

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El ajuste responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) . En este caso, el dato de marzo condiciona los valores que se liquidarían en mayo, aunque todavía no se trata de una confirmación de pago efectivo.

El posible incremento de la AUH en mayo se basa en la inflación de marzo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que fue del 3,4%. Este indicador es el que utiliza la ANSES como referencia para actualizar mensualmente las asignaciones sociales.

Los nuevos montos aún están sujetos al esquema de movilidad vigente.

De acuerdo con la información disponible, el ajuste estimado del 3,38% impactaría en los haberes que se liquidarían en mayo, aunque aún no se trata de una confirmación definitiva del organismo.

En ese marco, los valores que se esperan para las prestaciones serían los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $141.312,64

$141.312,64 AUH por discapacidad: $459.996,31

$459.996,31 Asignación por Embarazo: $113.050,11

Además, se mantendría la retención del 20% mensual, que ANSES aplica hasta la presentación de la Libreta correspondiente.

Quiénes cobran la AUH y cómo se mantiene el esquema de la Libreta ANSES

La AUH está dirigida a personas desocupadas, trabajadores informales, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales con hijos menores de 18 años. El beneficio alcanza a madres, padres o tutores y forma parte del sistema de asignaciones administrado por la ANSES.

El esquema de cobro incluye una retención del 20% mensual que se acumula y se libera una vez presentada la Libreta AUH. Este trámite puede realizarse a través de Mi ANSES o de manera presencial, acreditando los controles de salud y escolaridad exigidos. Cumplir con este requisito es lo que permite acceder al monto retenido durante el año.