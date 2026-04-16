La inflación mayorista se disparó al 3,4% en marzo impulsada por el petróleo y el gas

Según datos del Indec, la inflación mayorista se ubicó en el 3,4% en marzo de 2026 , lo que representa una aceleración de 2,4 puntos porcentuales respecto al 1% que se había registrado en febrero.

Milei compartió un salmo en sus redes tras el 3,4% de inflación y en medio de la polémica por Adorni

De esta manera, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) alcanzó el mismo nivel que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , igualando la medición minorista del mismo periodo.

El incremento mensual estuvo traccionado principalmente por un alza del 3,5% en los productos nacionales , mientras que los bienes importados mostraron una suba más moderada del 1,1%. Dentro del rubro nacional, el componente que más presionó al índice fue el de "Petróleo crudo y gas", que experimentó un salto del 27,3% .

Este fenómeno se explica, en gran medida, por el aumento de los precios internacionales tras el estallido del conflicto en Oriente Medio. En contraste, los productos agropecuarios actuaron como un amortiguador al registrar una caída del 3,2% mensual.

Con estas cifras, la inflación mayorista acumuló un 27,9% en los últimos doce meses y cerró el primer trimestre de 2026 con una variación del 6,1%. Por su parte, otros indicadores como el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostraron un ascenso del 3,0%, impulsado por una suba del 5,4% en los productos primarios.

Desde el Ejecutivo, el presidente Javier Milei restó dramatismo al dato, calificándolo como un "salto en el nivel de precios por cambio de precios relativos" y no como inflación en términos estrictos.

Según la visión oficial, el impacto de la guerra en el transporte y factores estacionales como la educación y el precio de la carne explican este rebote puntual. Milei enfatizó que los precios mayoristas suelen anticipar la tendencia de los minoristas y que, superados los efectos externos, la inflación convergerá hacia niveles más bajos.