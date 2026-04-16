16 de abril de 2026 - 08:52

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en mayo 2026 con el nuevo aumento por inflación

ANSES proyecta los haberes de mayo 2026 tras la inflación del INDEC. Jubilaciones y pensiones volverían a ajustarse según la movilidad vigente.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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El ajuste se enmarca en el esquema de movilidad vigente, que actualiza las prestaciones en función de la suba de precios.

Con una inflación de marzo de 2026 del 3,4%, los ingresos previsionales volverían a ajustarse el próximo mes. Se trata de estimaciones basadas en la fórmula oficial, que toma como referencia la evolución del índice de precios.

Anses / Jubilados

Aumento de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en mayo de 2026 según la inflación

A partir del dato de inflación de marzo de 2026 publicado por el INDEC, se proyecta un incremento del 3,4% en los haberes de jubilados y pensionados del sistema ANSES. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones según la variación de precios.

El marco normativo establece que “los haberes previsionales volverán a ajustarse por inflación”, en línea con el esquema definido por el Decreto 274/2024, que indica que los incrementos se calculan en función del último índice oficial disponible.

En ese sentido, el objetivo del mecanismo es evitar la pérdida del poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación. Con esta proyección, los haberes de mayo de 2026 quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $393.250,17
  • Jubilación máxima: $2.646.201,22
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,12
  • Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $275.275,12
  • PNC para madres de siete hijos: $393.250,17
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Estos valores son estimaciones derivadas de la inflación informada y podrían variar según la aplicación final del índice en el sistema previsional.

Bono para jubilados en mayo 2026: qué se especula sobre un refuerzo extra

En paralelo, se especula con la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su pago en mayo.

En caso de mantenerse, el refuerzo impactaría principalmente en la jubilación mínima y en las prestaciones equivalentes, elevando los ingresos finales de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima con bono: $463.250,17
  • PUAM con bono: $384.600,12
  • PNC por invalidez o vejez con bono: $345.275,12
  • PNC para madres de siete hijos con bono: $463.250,17
  • Jubilación máxima: sin cambios por bono

El bono suele otorgarse de forma completa a quienes cobran la mínima, mientras que para los demás beneficiarios se aplica de manera proporcional hasta un tope definido por ANSES.

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