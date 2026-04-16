Cuánto cuesta construir una casa sencilla de 2 habitaciones, tras la nueva inflación de 3,4%

Después de cada dato de inflación , la misma duda reaparece en muchas familias: si hoy empezaran una obra chica, ¿con qué número deberían sentarse a hacer cuentas? En una casa sencilla de 2 habitaciones , la respuesta no sale sólo del nombre del proyecto, sino del tamaño real que va a tener y de la referencia técnica que se use para estimarlo.

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Con el IPC de marzo de 2026 en 3,4% , el dato oficial más reciente del INDEC marcó un nuevo movimiento en los costos de la economía.

Y, para ponerle un valor concreto a una obra de vivienda, una referencia técnica vigente en Mendoza fijó para el período abril-mayo-junio de 2026 un valor índice de la construcción de $1.422.994,44 por m² . Ese número no reemplaza un presupuesto de obra, pero sí sirve como una base clara para estimar cuánto cuesta hoy construir una casa simple.

Si se toma un rango habitual de 60 a 80 m² para una vivienda sencilla de 2 habitaciones, la cuenta orientativa queda así:

60 m²: alrededor de $85.379.666

alrededor de 70 m²: alrededor de $99.609.611

alrededor de 80 m²: alrededor de $113.839.555

Ahí aparece el primer punto que muchas veces cambia la percepción. Una casa de 2 habitaciones puede parecer, en teoría, una obra “chica”, pero el salto entre una planta compacta y otra un poco más cómoda ya mueve decenas de millones de pesos.

No cuesta lo mismo resolver dos dormitorios con espacios más ajustados que sumar una cocina-comedor más amplia, mejor circulación o un baño más cómodo. Esa diferencia, en una etapa inicial, muchas veces se ve poco en el plano, pero muchísimo en la cuenta final.

Por qué dos casas “similares” pueden dar números tan distintos

El dato por metro cuadrado ayuda a orientarse, pero no significa que todas las casas de 2 habitaciones vayan a salir lo mismo.

En la práctica, una vivienda puede mantenerse más contenida si apunta a un esquema bien básico y compacto. Pero empieza a subir cuando se agregan metros, más desarrollo de cocina, mejor calidad de aberturas, otro baño o terminaciones menos simples.

Cuánto cuesta construir una casa sencilla de 2 habitaciones, tras la nueva inflación de 3,4% (2)

Por eso, una casa de 60 m² puede funcionar como referencia para alguien que busca una vivienda inicial, sin demasiados extras. En cambio, cuando el proyecto se acerca a 70 u 80 m², ya no sólo se está sumando superficie: también suele aparecer una sensación de mayor comodidad, y ese salto se paga.

El dato que más conviene mirar antes de entusiasmarse con un plano

Hay un error bastante común en este tema: pensar primero en la distribución y recién después en los metros. En realidad, para una obra de este tipo, la pregunta más útil no es sólo “quiero dos habitaciones”, sino “cuántos metros voy a construir de verdad”. Ahí es donde la cuenta empieza a ordenarse.

Con la referencia vigente de $1.422.994,44 por m², cada metro adicional pesa fuerte. Sumar apenas 10 m² implica hoy unos $14,2 millones más sobre la cuenta orientativa.