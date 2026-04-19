CAMARCO San Juan y las becas estímulo: cuántos estudiantes de construcción acceden este 2026

Las Becas Estímulo que otorga la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan están dirigidas a estudiantes de Ingeniería Civil, especialmente a quienes provienen del interior de la provincia y necesitan apoyo económico para poder sostener sus estudios. El programa, financiado por empresas del sector de la construcción, permite que jóvenes con buen rendimiento académico puedan continuar su formación.

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La iniciativa de CAMARCO San Juan contempla un acompañamiento económico que los estudiantes pueden destinar principalmente a vivienda y gastos básicos, facilitando su radicación en la capital provincial.

El programa es entendido dentro del sector como una apuesta al desarrollo. Ramón Martínez, presidente de CAMARCO San Juan explicó: “Desde que empezaron las becas, mi empresa siempre apoyó la iniciativa porque es una apuesta futura”.

En esa línea, remarcó la necesidad de fortalecer el capital humano: “ sabemos que lo que necesitamos para el día de mañana son más ingenieros y más gente del sector ”, y agregó que las empresas tienen un rol activo en incentivar estas vocaciones. Para Martínez, la actividad tiene un peso estructural, ya que “la construcción es lo que justamente, valga la redundancia, construye un país”.

Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) junto a una becada 2025.

Por su parte, Silvina Bellizia, representante institucional de CAMARCO San Juan, destacó el sentido del programa dentro de la entidad: “el programa Becas Estímulo representa uno de los pilares más significativos del compromiso institucional”, y aclaró que no se trata únicamente de una ayuda económica.

En ese sentido, subrayó que “es una inversión concreta en el futuro de nuestro sector”, ya que permite acompañar a estudiantes con vocación para que puedan convertirse en profesionales. Además, explicó que el programa también tiene un impacto en la provincia: “estamos contribuyendo activamente a la formación de nuevos Ingenieros Civiles”.

Cómo funcionan las becas y qué buscan resolver en estudiantes del interior

El programa de Becas Estímulo está pensado para acompañar a estudiantes de Ingeniería Civil en su trayectoria académica, con especial foco en quienes provienen del interior de San Juan. Desde la mirada institucional, Silvina Bellizia explicó que la iniciativa no solo facilita el acceso a la educación superior, sino que también permite sostener el recorrido universitario en el tiempo.

En ese sentido, remarcó que “tiene un impacto directo y muy positivo en la generación de nuevos profesionales”, ya que permite que más estudiantes puedan avanzar y completar su formación.

Además, Bellizia puso el foco en las desigualdades territoriales que atraviesan muchos jóvenes: “muchas veces los estudiantes del interior enfrentan dificultades para sostener sus estudios, no por falta de capacidad o vocación”, explicó, al describir las barreras que condicionan la continuidad académica.

Por su parte, Ramón Martínez señaló que uno de los objetivos centrales es mejorar las condiciones de estudio. “Principalmente, era para darle las condiciones de alquilar algo y que no estén viajando todos los días”, afirmó.

El mantenimiento del programa depende del compromiso del sector privado. Bellizia explicó que “las empresas cumplen un rol fundamental dentro del programa”. Actualmente, 18 empresas participan activamente. En ese sentido, afirmó que “invertir en educación es también invertir en el futuro de la industria de la construcción”.

Cuántos estudiantes participan y qué resultados dejó el programa

En la actualidad, el programa continúa creciendo. Bellizia detalló que a fin de este mes se dará a conocer: “que becamos a 19 estudiantes, de los cuales 6 vienen becados de años anteriores y el resto son estudiantes nuevos”.

Entre los beneficiarios, varios debieron trasladarse para estudiar. “6 son estudiantes que están relocalizados en la ciudad porque su casa familiar está en Jáchal y Sarmiento”, explicó, evidenciando el impacto concreto en estudiantes del interior.

Silvina Bellizia junto a estudiante Silvina Bellizia, un estudiante y Miguel Ranea, Gerente de Camarco.

A lo largo del tiempo, los resultados comienzan a reflejarse. “En 6 años transcurridos, 47 estudiantes han participado del programa, 5 han logrado el título de grado”, señaló Bellizia, destacando la importancia de sostener este tipo de políticas. Además, remarcó el impacto más allá de los números: “la inversión tiene un impacto muy positivo en todos los estudiantes”, incluso en aquellos que no logran completar el proceso.

Construcción en crisis: menos obra pública, caída de actividad y expectativas en minería

El contexto económico actual atraviesa al sector de la construcción. Martínez explicó que “el sector está frenado, no solamente en San Juan, sino en casi todo el país”, lo que refleja una situación compleja para la actividad.

Uno de los principales factores es la caída de la obra pública. “La obra pública ha sido muy importante… es lo que movía el consumo básico del país”, sostuvo, y advirtió que su reducción impacta en toda la cadena productiva.

En ese marco, detalló que “las empresas que venden materiales han caído abruptamente”, y que “tanto en el cemento como en el asfalto los consumos han bajado drásticamente”, lo que evidencia la magnitud del freno en la actividad.

Frente a este escenario, la minería aparece como una expectativa a futuro. “Hoy la minería está recién empezando, es más una expectativa que una realidad”, indicó, aunque dejó abierta una posibilidad: “tal vez a partir del segundo semestre de 2026 le empiece a moverse un poquito más”, lo que podría generar nuevas oportunidades para el sector.