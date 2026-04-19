Sinteplast advierte un cambio en el consumo: en construcción y pintura ya pesa más el rendimiento

La industria de la construcción y la pintura en Argentina muestra señales de reconfiguración, con empresas que apuestan a ampliar su capacidad productiva frente a un mercado que exige mayor rendimiento. En ese escenario, Sinteplast avanza con una inversión estratégica que busca ampliar su presencia en materiales cementicios.

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Al mismo tiempo, el comportamiento del consumidor empieza a modificarse, con decisiones de compra más racionales. Para conocer más hablamos con Rodrigo Marchiano, gerente Comercial y de Marketing de la marca .

El gerente detalló el alcance del proyecto y su impacto en la operación. En ese sentido, afirmó que “con la inversión de 12 millones de dólares en nuestra nueva planta de Ezeiza, vamos a duplicar nuestra capacidad productiva en materiales cementicios” .

La obra se desarrolla en un predio de 12.000 metros cuadrados en Ezeiza y avanza con un cronograma definido. Según explicó, “esperamos que esté completamente operativa en el último trimestre de este año” .

Además del aumento de volumen, el ejecutivo destacó la incorporación de nuevas soluciones dentro del portfolio. “Esta planta nos va a permitir aumentar volumen e incorporar nuevas líneas de productos que hoy no fabricamos localmente”, sostuvo, en referencia al crecimiento del negocio de la construcción.

Materiales cementicios: crecimiento sostenido y cambio en la construcción

El segmento de materiales cementicios se consolida como uno de los motores del negocio, en línea con nuevas tendencias del sector. Marchiano explicó que “el negocio de materiales cementicios viene creciendo sostenidamente y hoy ya representa una porción muy significativa de nuestro mix”.

Este crecimiento está vinculado a nuevas modalidades constructivas que ganan terreno en el país. En esa línea, destacó que “la construcción en seco, los revestimientos y los productos listos para usar están ganando terreno en el mercado argentino”.

La estrategia de la empresa apunta a capitalizar este escenario con mayor presencia y liderazgo. Por eso, sostuvo que “con esta nueva planta esperamos consolidarnos como uno de los principales jugadores del segmento”.

El contexto acompaña esta expansión, con variables que juegan a favor del desarrollo. “La demanda existe, la tecnología está, y nosotros estamos invirtiendo para capturar ese potencial”, afirmó.

Mercado interno fuerte y proyección exportadora a mediano plazo

El mercado argentino sigue siendo el eje principal de la estrategia, con múltiples factores que sostienen la actividad. En ese sentido, Marchiano señaló que “Argentina tiene un mercado muy dinámico en materiales para la construcción y todavía hay mucho espacio para crecer”.

La demanda se apoya en distintos segmentos que mantienen movimiento incluso en contextos complejos. “La obra privada, la refacción y los desarrollos inmobiliarios demandan cada vez más productos de calidad y rendimiento”, explicó.

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Sin embargo, la planificación de la compañía no se limita al mercado local, sino que contempla una expansión regional. La proyección incluye mercados cercanos donde la firma ya tiene presencia. “Especialmente hacia países limítrofes donde ya tenemos presencia con otras líneas de producto”, precisó.

Consumidor más informado: la lógica de rendimiento se impone al precio

El cambio en el comportamiento del consumidor es uno de los fenómenos más relevantes del mercado actual, especialmente en el rubro de la pintura. Marchiano aseguró que “lo que estamos viendo es un consumidor más informado y más criterioso”, con mayor capacidad de análisis al momento de comprar.

Durante los momentos más críticos, la elección se volcó hacia opciones más económicas, pero ese patrón empieza a revertirse. Según explicó, “hubo un corrimiento hacia productos de entrada durante la crisis, pero ahora el cliente está empezando a evaluar mejor la relación precio-rendimiento”. La definición más clara de esta tendencia es contundente: “no necesariamente compra lo más barato, sino lo que le rinde más”.

Incluso, el análisis económico del cliente se vuelve más sofisticado, considerando variables como cobertura y durabilidad. “Un producto de mejor calidad puede costar un 25% más pero rendir un 50% adicional en metros cuadrados”, explicó.