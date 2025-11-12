12 de noviembre de 2025 - 08:57

La reconocida empresa de lácteos que quebró y tendrá un cierre definitivo

Así lo dispuso la Justicia tras la crisis prolongada que atravesaba la compañía. Se suma al caso de ARSA y SanCor en el mismo rubro.

Decretaron la quiebra de la empresa láctea La Suipachense

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El juez Leandro Julio Enríquez, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., empresa que administraba la tradicional planta La Suipachense, ubicada en el partido bonaerense de Suipacha. La medida pone fin a un proceso concursal que había comenzado meses atrás y abre formalmente la etapa de liquidación judicial.

El fallo, difundido por el gremio lechero Atilra, implica el cierre definitivo de una compañía que venía arrastrando una crisis prolongada, con producción paralizada, salarios impagos y ocupación del predio por parte de los trabajadores.

El cierre de La Suipachense se enmarca en una crisis estructural del sector lácteo argentino, que atraviesa uno de sus momentos más difíciles en décadas. La combinación de caída del consumo interno, endeudamiento creciente y costos operativos en alza puso contra las cuerdas a las principales empresas del rubro.

De hecho, nombres emblemáticos como SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y la propia La Suipachense enfrentan escenarios de incertidumbre y riesgo de continuidad. En el caso de SanCor, en los últimos dos años despidió a 370 empleados sin lograr revertir su déficit operativo y financiero.

La Suipachense: una deuda millonaria y una planta paralizada

La Suipachense llegó a emplear a 140 trabajadores y a procesar más de 250.000 litros diarios de leche, consolidándose durante décadas como uno de los motores económicos del oeste bonaerense. Pero en los últimos meses, la producción se detuvo completamente.

Según los registros judiciales, la firma acumuló una deuda posconcursal de $8.458.599.415,78, principalmente por cheques rechazados, además de reclamos sindicales por más de $1.000 millones.

El magistrado ordenó declarar la inhabilitación definitiva de Lácteos Conosur S.A. y de su presidente, Jorge Luis Borges León, además de disponer que el directivo no podrá salir del país sin autorización judicial expresa. También ordenó bloquear las cuentas bancarias, inhibir los bienes, prohibir cualquier pago y clausurar la planta industrial, con incautación de libros contables y documentación.

El fallo fue claro: “No corresponde la tramitación bajo el régimen previsto por el art. 288 LCQ”, señaló Enríquez, marcando que la situación de la compañía no permitía continuidad operativa alguna.

La Sindicatura, que ya intervenía en el concurso preventivo, continuará en funciones durante la quiebra, encargada de relevar activos, garantizar la seguridad del predio y asegurar los servicios básicos. Además, el juez advirtió que, si se detectan irregularidades en la gestión, se deberá dar intervención urgente a la Justicia Penal.

Los acreedores podrán verificar créditos hasta el 10 de febrero de 2026, mientras que los informes e impugnaciones deberán presentarse entre marzo y mayo del mismo año. La causa pasará a denominarse “Lácteos Conosur S.A. s/ Quiebra (Grande)”.

