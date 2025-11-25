Aguinaldo de diciembre: hasta cuándo lo pueden pagar y quiénes lo cobran

El aguinaldo de diciembre vuelve a ser un ingreso central para trabajadores formales, jubilados y pensionados, ya que representa la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Este pago se calcula en base al salario más alto percibido entre julio y diciembre y funciona como un refuerzo clave en el cierre del año.

Con los plazos de liquidación definidos y reglas específicas para cada situación laboral, es importante conocer hasta cuándo pueden pagarlo , quiénes lo cobran y cómo determinar el monto correcto. La información oficial establece los límites de pago y aclara qué trabajadores quedan excluidos del beneficio.

El aguinaldo de diciembre 2025 corresponde a todos los trabajadores registrados , además de jubilados y pensionados del sistema previsional . Según la normativa vigente, esta segunda cuota del SAC “ coincide con el mes de diciembre y se puede pagar hasta el jueves 18 de diciembre ”.

A su vez, se establece que “las empresas cuentan con un lapso de 4 días hábiles posteriores a la fecha”, lo que permite que algunos empleados lo cobren hasta el miércoles 24 de diciembre de 2025 .

El monto se determina tomando como referencia el 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre . La norma indica que “ quienes cuentan con una antigüedad igual o mayor a seis meses reciben el 50% de la remuneración más alta del semestre ”.

En el caso de quienes no completaron ese período, “este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados”, aplicando la fecha de inicio de actividades para obtener el monto exacto.

Para calcular el aguinaldo proporcional, la fuente detalla que debe aplicarse la fórmula: salario del empleado ÷ 12 × meses trabajados, ejemplificando que (100.000 ÷ 12) × 6 = 50.000 pesos. Esta modalidad también se utiliza para el empleo doméstico registrado y para cualquier relación laboral que finalice antes de diciembre.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo y qué conceptos incluye el pago

Los monotributistas no cobran aguinaldo, ya que no mantienen una relación laboral en dependencia ni realizan aportes vinculados a un salario. Por esa razón, no forman parte del sistema que liquida el Sueldo Anual Complementario y no perciben ninguna de sus cuotas. En contraste, todos los trabajadores registrados, públicos y privados, sí acceden al beneficio, junto con jubilados y pensionados.

Impuesto a las Ganancias.jpg Quedan excluidos quienes no tengan relación laboral registrada. Freepik

El aguinaldo incorpora los mismos aportes y deducciones que el salario habitual, como contribuciones jubilatorias, PAMI, obra social y conceptos sindicales. Además, si el sueldo del mes en que se paga el SAC supera al que se tomó como referencia, la normativa obliga al empleador a abonar la diferencia en el mes siguiente, ya sea enero o julio.

También existen regímenes sectoriales con particularidades, la ley 24.467 para pymes permite dividir el aguinaldo en tres cuotas cuando así lo establece el convenio, como ocurre en el Convenio 389/2004 del sector gastronómico, donde los pagos se distribuyen cada cuatro meses.