Una empresa compró áreas petroleras convencionales en Mendoza y La Pampa

La petrolera Pecom , del grupo Pérez Companc, concretó una de las operaciones más relevantes del año en el sector hidrocarburífero argentino al acordar la compra de cuatro áreas convencionales de Pluspetrol ubicadas en Mendoza y La Pampa . La adquisición permitirá a la compañía superar los 50.000 barriles diarios y consolidarse dentro de las cinco mayores operadoras de petróleo del país.

La operación involucra la participación del 57% que Pluspetrol mantenía en el bloque El Corcobo, integrado por las áreas CNQ-7 Gobernador Ayala, CNQ-7A, Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III. El acuerdo fue realizado junto a la subsidiaria San Benito Upstream y marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Pecom en el segmento upstream convencional.

Con esta compra, la petrolera de los Pérez Companc sumará alrededor de 18.000 barriles diarios de producción , lo que le permitirá dar un salto de escala en el mercado energético nacional. Según comunicó la empresa, el objetivo es potenciar activos maduros mediante técnicas de recuperación terciaria , un segmento donde Pecom busca posicionarse como especialista.

La compañía ya venía de protagonizar otra operación importante meses atrás, cuando adquirió el histórico yacimiento Manantiales Behr, en Chubut. Esa compra había incrementado significativamente su volumen de producción y anticipaba una estrategia de expansión sostenida en áreas convencionales.

Ahora, con El Corcobo, Pecom fortalece su presencia en la región cuyana y avanza sobre activos considerados maduros pero con potencial para extender su vida útil mediante nuevas tecnologías y optimización operativa.

Bomba de varilla conocida como guanaco, unidad de bombeo para extraer petróleo, ubicada en la zona de Lunlunta departamento de Maipú. Archivo / Los Andes Pecom, la petrolera de Pérez Companc, compró dos áreas petroleras maduras en Mendoza

Mendoza gana peso en la estrategia energética

El acuerdo también vuelve a poner a Mendoza en el radar de las inversiones petroleras tradicionales, en un contexto donde gran parte de la atención de la industria está concentrada en Vaca Muerta y el desarrollo no convencional.

Aunque el bloque El Corcobo se extiende entre Mendoza y La Pampa, buena parte de la operación se concentra en territorio mendocino, particularmente en Malargüe. Para la provincia, la llegada de nuevos operadores con capacidad de inversión aparece como una señal positiva en un momento donde la actividad convencional busca reinventarse frente al avance del shale.

La apuesta de Pecom apunta precisamente a ese nicho: maximizar producción en campos maduros mediante eficiencia operativa, recuperación terciaria y reducción de costos. Especialistas del sector interpretan que este tipo de activos pueden seguir siendo rentables durante años si cuentan con tecnología y escala adecuada.

La estrategia de los Pérez Companc

La operación confirma además el regreso fuerte del grupo Pérez Companc al negocio petrolero argentino. Tras haber vendido años atrás sus activos hidrocarburíferos a Petrobras, el holding familiar inició en los últimos años un proceso de reposicionamiento en el sector energético a través de Pecom.

Actualmente, la empresa no solo participa en producción de petróleo y gas, sino también en servicios energéticos, construcción e infraestructura vinculada a minería y electricidad.

La estrategia parece alinearse con una tendencia global: mientras grandes compañías concentran inversiones en recursos no convencionales de alto crecimiento, operadores especializados encuentran oportunidades en yacimientos maduros donde todavía existe margen para aumentar recuperación y rentabilidad.

Mañana será un día clave para Mendoza por el manejo del gas y el petróleo

Qué puede pasar ahora

La concreción definitiva de la operación todavía debe atravesar instancias regulatorias y administrativas habituales en este tipo de transacciones energéticas. Sin embargo, el mercado ya interpreta el acuerdo como una señal de consolidación para Pecom y como un movimiento que podría acelerar nuevas adquisiciones en el segmento convencional argentino.

En paralelo, Mendoza observa con expectativa el posible impacto de mayores inversiones en áreas petroleras históricas que, durante años, enfrentaron declino productivo y menor interés empresarial.

Con esta compra, Pecom no solo amplía producción: también redefine el mapa de los actores petroleros argentinos y vuelve a colocar a los yacimientos convencionales de Mendoza en el centro de la escena energética nacional.