La Serenísima cambia de dueño tras 100 años: quiénes son los nuevos administradores

Tras casi un siglo bajo el control de Mastellone Hermanos, la empresa láctea La Serenísima pasó a manos de Grupo Arcor y Danone, que adquirieron el 100% del paquete accionario. En el mercado lácteo argentino, La Serenísima ocupa un lugar destacado como una de las principales empresas, aunque ya no es la primera.
Ambas compañías ya poseían el 49% de las acciones, mientras que el porcentaje restante estaba en poder de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC. Con esta operación, Arcor y Danone consolidaron el control total de una de las principales firmas de la industria láctea argentina.
Una empresa de 11 plantas
La transacción se concretó a través de un joint venture. En un comunicado oficial, las compañías señalaron que la integración permitirá conformar un negocio unificado, con el objetivo de coordinar capacidades productivas, comerciales y logísticas. Indicaron que la operación busca mejorar procesos, ampliar el alcance de la categoría y desarrollar nuevos productos.
La Serenísima cuenta con once plantas productivas en la región y elabora leche, dulce de leche, quesos, manteca, crema, yogur y postres. La estructura industrial y la red de distribución serán parte del esquema integrado que proyectan las empresas.
Enfocada al mercado
El CEO de Danone, Antoine de Saint-Affrique, sostuvo que la combinación de capacidades permitirá consolidar una plataforma orientada al crecimiento, con foco en innovación y eficiencia operativa. Agregó que el objetivo es ampliar la llegada de marcas lácteas en el mercado argentino.
Por su parte, el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, afirmó que el acuerdo facilitará la articulación de operaciones, procesos y prácticas de ambas compañías, con la meta de fortalecer la presencia en el sector.
Con la adquisición total, Arcor y Danone pasan a concentrar la conducción estratégica y operativa de una de las principales compañías lácteas del país, en un movimiento que redefine la estructura accionaria de la marca fundada en el siglo XX.