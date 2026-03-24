La Serenísima cambia de dueño tras 100 años: quiénes son los nuevos administradores

La empresa estuvo un siglo en manos de Mastellone y ahora pasó a ser propiedad de Arcor y Danone, que asumirán la conducción estratégica de la empresa. La noticia sacude a la industria láctea.

La alianza contará con once plantas lácteas y un amplio portafolio que incluye leche, quesos, manteca, dulce de leche, yogures y postres.

Tras casi un siglo bajo el control de Mastellone Hermanos, la empresa láctea La Serenísima pasó a manos de Grupo Arcor y Danone, que adquirieron el 100% del paquete accionario. En el mercado lácteo argentino, La Serenísima ocupa un lugar destacado como una de las principales empresas, aunque ya no es la primera.

Ambas compañías ya poseían el 49% de las acciones, mientras que el porcentaje restante estaba en poder de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC. Con esta operación, Arcor y Danone consolidaron el control total de una de las principales firmas de la industria láctea argentina.

Una empresa de 11 plantas La transacción se concretó a través de un joint venture. En un comunicado oficial, las compañías señalaron que la integración permitirá conformar un negocio unificado, con el objetivo de coordinar capacidades productivas, comerciales y logísticas. Indicaron que la operación busca mejorar procesos, ampliar el alcance de la categoría y desarrollar nuevos productos.

La Serenísima cuenta con once plantas productivas en la región y elabora leche, dulce de leche, quesos, manteca, crema, yogur y postres. La estructura industrial y la red de distribución serán parte del esquema integrado que proyectan las empresas.

La Serenísima - Archivo La Serenísima - Archivo Enfocada al mercado El CEO de Danone, Antoine de Saint-Affrique, sostuvo que la combinación de capacidades permitirá consolidar una plataforma orientada al crecimiento, con foco en innovación y eficiencia operativa. Agregó que el objetivo es ampliar la llegada de marcas lácteas en el mercado argentino.