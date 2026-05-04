Analizan la situación de la brucelosis en rodeos caprinos mendocinos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en conjunto con la Municipalidad de Lavalle, llevó adelante un muestreo serológico en hatos caprinos . El objetivo es detectar la presencia de brucelosis caprina y avanzar con medidas de saneamiento en caso de ser necesario.

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El operativo se enmarca en un relevamiento sanitario que busca actualizar el estado de la enfermedad en Mendoza, tras la finalización en 2018 del plan de vacunación sistemática.

Las tareas fueron realizadas por técnicos del Centro Regional Cuyo del Senasa en 16 predios rurales ubicados en los parajes El Cavadito, Santa Isabel, Patrón Santiago, Asunción y Nueva California, áreas que históricamente registraron mayor prevalencia.

El relevamiento incluyó a más de 300 animales y contó con la participación de agentes del Senasa de Rivadavia, San Rafael y Tunuyán, además de personal municipal. Las muestras fueron enviadas a la Fundación COPROSAMEN, donde se realizarán los análisis diagnósticos correspondientes.

Tareas sanitarias para el relevamiento de brucelosis en rodeos caprinos de Mendoza.

Tareas sanitarias para el relevamiento de brucelosis en rodeos caprinos de Mendoza

Una enfermedad con impacto en animales y personas

La brucelosis caprina es causada por la bacteria Brucella melitensis y afecta principalmente el sistema reproductivo de las cabras, provocando abortos y otros trastornos.

Se trata además de una enfermedad zoonótica, lo que implica que puede transmitirse a las personas. En humanos puede generar fiebre intermitente, sudoración, dolores articulares y debilidad, con posibilidad de evolución crónica.

El contagio suele estar vinculado al contacto con animales infectados o al consumo de leche y productos lácteos no pasteurizados.

Ante este escenario, el Senasa recomienda realizar saneamientos en los rodeos, aislar a los animales infectados durante la parición y utilizar elementos de protección personal al manipular majadas. También aconseja pasteurizar la leche y evitar el consumo de productos de origen desconocido, verificando siempre el etiquetado.

El relevamiento permitirá contar con información actualizada para definir estrategias de control y prevención en la provincia.