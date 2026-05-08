Fiesta de la Ganadería en General Alvear: los reclamos del sector

La ganadería mendocina está próxima a mostrar su potencial en la apertura de la F iesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , en General Alvear.

Durante el acto de apertura de la Expo Ganadera, referentes del sector pusieron sobre la mesa una agenda marcada por la necesidad de respaldo a la Ley 7074, mejoras en caminos ganaderos, continuidad del plan de destete precoz y nuevas herramientas de financiamiento adaptadas a la realidad productiva de Mendoza.

El presidente de la Específica de Ganadería, Agustín Fernández , destacó el crecimiento de la actividad en Mendoza y sostuvo que el desafío ahora pasa por mejorar los índices productivos y optimizar recursos. En ese marco, pidió sostener políticas públicas que acompañen al sector.

“Los resultados de la Ley 7074 como herramienta son contundentes: pasamos de producir aproximadamente 5.000 animales gordos a 50.000, un crecimiento que no es casualidad, sino la consecuencia directa de una política bien diseñada y sostenida en el tiempo”, afirmó Fernández.

El dirigente también reclamó apoyo del Ejecutivo provincial para avanzar con el proyecto de Ley de Destete Precoz. Según explicó, la iniciativa necesita continuidad y previsibilidad para transformarse en una herramienta estable para los productores.

“Valoramos el acompañamiento de la Dirección de Ganadería y del Ministerio de Producción, pero para que una herramienta de estas características alcance el impacto buscado, debe implementarse en los tiempos que el productor lo necesita, y no en función de la agenda política de turno”, expresó Fernández.

Otro de los puntos centrales del discurso fue el estado de los caminos ganaderos. El presidente del Cluster Ganadero recordó que en 2024 el Gobierno provincial destinó fondos para obras, aunque aseguró que todavía no hubo avances concretos.

“Agradecemos la decisión del Gobernador tomada en el 2024, de asignar 800 millones de pesos para la provisión de áridos. Sin embargo, a dos años de aquella inversión, las mejoras en los caminos ganaderos a los que estaban destinados esos fondos siguen sin ejecutarse”, remarcó.

La respuesta oficial y las medidas para el sector ganadero

El director provincial de Ganadería, Roberto Ríos, participó del acto y respondió a varios de los planteos realizados por el sector. El funcionario destacó avances vinculados a la digitalización del Documento Único de Traslado y recordó que los productores ya no pagan la guía de traslado dentro de Mendoza.

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“Producir en Mendoza no es fácil y sin embargo, se sigue apostando todos los días. Tenemos en claro nuestra línea de trabajo: gestionar con hechos y en el lugar”, señaló Ríos.

En relación con el plan de destete precoz, el funcionario aseguró que el Gobierno buscará darle continuidad en el tiempo. “El plan de destete nos permitió aumentar la productividad y dar respuesta en un momento complejo. Vamos a consolidar esta herramienta para que perdure en el tiempo, al igual que la Ley 7074”, afirmó.

Además, Ríos destacó el avance del programa de conectividad rural y detalló que ya se entregaron más de 600 antenas Starlink a productores ganaderos. No obstante, reconoció que actualmente existen dificultades vinculadas a la importación de nuevos equipos.