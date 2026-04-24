24 de abril de 2026 - 08:28

Superclásico de Mendoza: Berti y Franco, un duelo con historia compartida en los bancos

FÚTBOL. El superclásico de Mendoza entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya está a la vista. Un histórico encuentro que se disputará este domingo desde las 15 en el estadio Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia vs. Gimnsaia y Esgrima
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Se trata de un duelo especial, en uno de los mejores momentos del fútbol mendocino. Independiente Rivadavia llega como líder del campeonato, ya clasificada a los playoffs y además como puntero del Grupo C de la Copa Libertadores. Un presente inmejorable para el equipo dirigido por Alfredo Berti.

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Será un choque particular, con ambos equipos en buen momento tanto desde lo anímico como desde lo futbolístico.

La solidez de Independiente Rivadavia

Todas las miradas apuntan al equipo de Berti, que ha mostrado solidez en sus últimas actuaciones pese al desgaste que implica la doble competencia. Entre sus resultados más destacados aparece el gran triunfo en el Maracaná ante Fluminense, en Río de Janeiro.

Darío Franco
Dar&iacute;o Franco es el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Est&aacute; invicto en tres partidos: 2 triunfos y un empate.&nbsp;

Darío Franco es el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Está invicto en tres partidos: 2 triunfos y un empate.

Un pasado en común: las inferiores de Newell's Old Boys

Tanto Berti como Franco comparten un origen futbolístico en común, porque surgieron de las inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario, donde además jugaban en la misma posición. Ambos son considerados “bielsistas”, marcados por la influencia de Marcelo Bielsa, quien convirtió a ese club en una verdadera cantera de talentos.

Franco, incluso, fue campeón con Newell’s en 1990, en aquella recordada final ante Boca Juniors en la Bombonera, que se definió por penales.

Un antecedente cercano

No será la primera vez que se enfrenten. El 29 de octubre de 2023 se cruzaron en la final de la Primera Nacional por el ascenso a la Liga Profesional: Berti dirigía a Independiente Rivadavia y Franco a Almirante Brown. Aquella vez, el conjunto mendocino se impuso 2 a 0.

Ambos entrenadores saben lo que significa disputar un clásico, sobre todo por su experiencia en los enfrentamientos entre Newell’s y Rosario Central.

Un clásico con mucho en juego

Este domingo volverán a verse las caras, pero defendiendo los colores mendocinos: Berti al frente de la Lepra y Franco en el banco del Lobo.

Hoy, "los equipos del Parque", protagonistas históricos del fútbol mendocino, vuelven a marcar el rumbo en la provincia, cada uno desde su presente y con sus aspiraciones.

Un duelo con estilos similares y un único objetivo: ganar.

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