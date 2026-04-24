Superclásico de Mendoza: Berti y Franco, un duelo con historia compartida en los bancos

Se trata de un duelo especial, en uno de los mejores momentos del fútbol mendocino. Independiente Rivadavia llega como líder del campeonato, ya clasificada a los playoffs y además como puntero del Grupo C de la Copa Libertadores . Un presente inmejorable para el equipo dirigido por Alfredo Berti.

Se viene el clásico de Mendoza entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: cómo comprar las entradas

Tras el triunfo en el Maracaná, Independiente Rivadavia sumó un punto de oro

Por su parte, Gimnasia y Esgrima afronta este compromiso con la ilusión de meterse entre los ocho mejores, aunque depende de otros resultados. El conjunto mensana atraviesa una levantada futbolística en las últimas fechas desde la llegada de Darío Franco como entrenador , con dos victorias y un empate en sus tres presentaciones.

Alfredo Berti entrenador de Independiente Rivadavia. Uno de los máximos ídolos de la institución.

Será un choque particular, con ambos equipos en buen momento tanto desde lo anímico como desde lo futbolístico.

Todas las miradas apuntan al equipo de Berti, que ha mostrado solidez en sus últimas actuaciones pese al desgaste que implica la doble competencia. Entre sus resultados más destacados aparece el gran triunfo en el Maracaná ante Fluminense, en Río de Janeiro.

El “Pelado” Berti atraviesa un ciclo destacado: además de este presente, viene de consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, logrando un título histórico para el fútbol mendocino bajo la órbita de AFA.

Darío Franco Darío Franco es el entrenador de Gimnasia y Esgrima. Está invicto en tres partidos: 2 triunfos y un empate. Ramiro Gómez / Los Andes

Un pasado en común: las inferiores de Newell's Old Boys

Tanto Berti como Franco comparten un origen futbolístico en común, porque surgieron de las inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario, donde además jugaban en la misma posición. Ambos son considerados “bielsistas”, marcados por la influencia de Marcelo Bielsa, quien convirtió a ese club en una verdadera cantera de talentos.

Franco, incluso, fue campeón con Newell’s en 1990, en aquella recordada final ante Boca Juniors en la Bombonera, que se definió por penales.

Un antecedente cercano

No será la primera vez que se enfrenten. El 29 de octubre de 2023 se cruzaron en la final de la Primera Nacional por el ascenso a la Liga Profesional: Berti dirigía a Independiente Rivadavia y Franco a Almirante Brown. Aquella vez, el conjunto mendocino se impuso 2 a 0.

Ambos entrenadores saben lo que significa disputar un clásico, sobre todo por su experiencia en los enfrentamientos entre Newell’s y Rosario Central.

Un clásico con mucho en juego

Este domingo volverán a verse las caras, pero defendiendo los colores mendocinos: Berti al frente de la Lepra y Franco en el banco del Lobo.

Hoy, "los equipos del Parque", protagonistas históricos del fútbol mendocino, vuelven a marcar el rumbo en la provincia, cada uno desde su presente y con sus aspiraciones.

Un duelo con estilos similares y un único objetivo: ganar.