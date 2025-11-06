La UIA presenta su 31ª Conferencia Industrial: "El futuro se produce hoy"

La Unión Industrial Argentina ( UIA ) confirmó la realización de su 31ª Conferencia Industrial , el encuentro anual que congrega a referentes políticos, académicos y del sector privado. La jornada de debate se desarrollará bajo el lema “El futuro se produce hoy” y tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) .

El programa de la edición 2025 estructurará sus paneles en torno a los ejes centrales planteados en el Nuevo Contrato Productivo, que la entidad presentó en el Día de la Industria. Los temas principales a abordar incluyen la competitividad sistémica , la transformación digital , la necesidad de reformas estructurales para el crecimiento , el desarrollo de una visión productiva federal y el rol de la industria frente a los desafíos nacionales .

Uno de los debates centrales de la Conferencia será la búsqueda de estrategias que permitan superar el “costo argentino” y transformarlo en activos que integren al país a las cadenas globales de valor . En referencia a este desafío, el presidente de la UIA, Martín Rappallini , señaló la importancia de alcanzar acuerdos transversales:

“Argentina debe avanzar en los consensos que nos permitan producir nuestro futuro desde el presente. Esto implica darle músculo a la competitividad con una mirada integral que propicie un salto de calidad en infraestructura, logística, conectividad, financiamiento productivo, desarrollo territorial, sistema tributario y legislación laboral.”

Por su parte, Martín Cabrales , presidente de la 31ª edición de la Conferencia, resaltó la continuidad institucional en función de temáticas clave:

“Esta Conferencia es parte de una agenda que tiene en el Nuevo Contrato Productivo una de sus columnas vertebrales. Queremos continuar proyectando ese camino que nos permite diseñar el futuro partiendo de los activos productivos que la industria ya posee. Argentina tiene oportunidades en el horizonte y la industria está en condiciones de ponerlas en valor.”

Otro de los ejes sobre los que la UIA viene trabajando a lo largo del año es el desarrollo regional, que tendrá un lugar relevante durante el panel “Visión Federal: Federalismo productivo: gobernar desde la producción”. En este segmento, gobernadores de diferentes provincias dialogarán sobre las estrategias para potenciar el desarrollo territorial, la inversión y la infraestructura. Entre los participantes confirmados se encuentra el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Además del panel sobre los desafíos federales, la agenda del día abordará aspectos clave del desarrollo productivo:

“Producir para crecer: los desafíos macroeconómicos de Argentina” presentará la agenda para la estabilidad macroeconómica como base de la productividad, desarrollando el rol de la previsibilidad y las reglas para dinamizar la actividad.

“Competitividad sistémica: claves para reducir el costo argentino” analizará cómo transformar los pasivos estructurales del “costo argentino” en activos para la competitividad. El primer segmento de este bloque tendrá como centro del debate la reforma tributaria necesaria para competir a escala global. Posteriormente, el análisis de la logística, la actualización laboral y la seguridad jurídica serán los drivers de la charla.

“Comunicar en tiempos de cambio constante” será un panel que explorará transformaciones en el ecosistema de medios y su impacto en los diferentes actores sociales.

“Competitividad inteligente: IA para la productividad industrial” tendrá a la innovación y la tecnología en el centro de la escena. Una de las preguntas que guiará este tramo de la Conferencia será: ¿Cuáles son las mejores prácticas y estrategias para que la inteligencia artificial se integre a las cadenas de valor industrial?

“Premio Industria Inspira”: se conocerán los ganadores del concurso anual que organiza UIA Joven, que convoca a estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas de todo el país.

“Agenda industrial global: un escenario con desafíos y oportunidades para Argentina” será la oportunidad para abordar la reconfiguración de las cadenas de valor mundiales, las oportunidades en este escenario internacional y el rol protagónico de la industria de cara a los próximos años.

“La industria como fuente de progreso” se centrará en las claves para poner en valor la inversión y proyectar el potencial productivo argentino, potenciando el talento, la generación de empleo, las exportaciones y la innovación en un mundo competitivo.

La Conferencia contará con la participación de diversas personalidades como: el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el presidente del Grupo Infobae, Daniel Hadad; el economista especializado en macro y economía internacional, Martín Redrado; el CEO y cofundador de GATO, Juan Ignacio Sixto, entre otros.

31ª Conferencia Industrial