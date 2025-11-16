Grupo LTN: eficiencia, innovación y sustentabilidad para la construcción en minería

La compañía ofrece soluciones constructivas eficientes a través de tecnologías de vanguardia. Su objetivo es claro: aportar valor a los grandes desarrollos industriales, energéticos y mineros mediante sistemas que combinan eficiencia, rapidez y menor impacto ambiental.

Con más de 50 años de trayectoria, Grupo LTN es líder en el mercado nacional en la fabricación y comercialización de paneles aislantes para todo tipo de segmentos. La compañía produce más de 2.000.000 de m² de paneles por año, con cientos de alternativas de excelente calidad y soluciones adaptadas a diferentes necesidades constructivas. Desde sus cinco plantas industriales en Mendoza y Buenos Aires, exporta a más de 10 países, consolidando su presencia en América Latina.

Los paneles aislantes con núcleos de EPS, PUR/PIR y LRM fabricados por Grupo LTN ofrecen un rendimiento superior: reducen entre un 30% y un 50% el consumo energético, eliminan el uso de agua en obra y minimizan la generación de residuos. Además, su instalación en seco permite acortar los tiempos de ejecución entre un 40% y un 60% respecto de los métodos tradicionales, algo clave en entornos exigentes como el minero, donde otros sistemas resultan inviables.

"Nuestra experiencia en proyectos industriales y energéticos nos permite entender la complejidad de los entornos en los que operan las empresas del sector. Por eso desarrollamos soluciones constructivas que aseguran eficiencia, seguridad y confort, garantizando al mismo tiempo un estándar sostenible y competitivo", afirmó Franco Marasco, Gerente Comercial de Obras y Proyectos de Grupo LTN.

Los sistemas modulares de la compañía se aplican en campamentos, naves industriales, laboratorios y áreas operativas de minería, petróleo y gas. Cada desarrollo integra resolución de detalles constructivos, asistencia técnica, ensayos y control de calidad, con el respaldo de un equipo especializado y una oficina de ingeniería e innovación aplicada.