El 28 de noviembre vuelve el Gran Día: una jornada solidaria para transformar realidades

El próximo 28 de noviembre se realizará una nueva edición del Gran Día , la jornada solidaria que, año tras año, moviliza a miles de personas en todo el país para transformar realidades a través de un gesto simple: comprar un Big Mac.

Ese día, todo lo recaudado se destinará íntegramente a Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina , dos organizaciones que trabajan para garantizar oportunidades educativas, acompañamiento y bienestar a quienes más lo necesitan.

“Detrás de cada joven que logra terminar la escuela hay un acompañamiento, una red y una oportunidad. Este Gran Día nos invita a ser parte de esa red que sostiene y transforma”, expresó Mercedes Méndez Ribas , directora ejecutiva de Fundación Cimientos.

“Gracias al compromiso de la comunidad, podemos seguir acompañando a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo contención y cuidado en nuestros programas”, señaló Julieta Cortijo , directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

Desde hace 28 años , Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro.

Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina brinda contención a niñas, niños y sus familias durante tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento y apoyo integral mediante 11 programas activos en distintos puntos del país.

Este año, el Gran Día renueva su convocatoria con un objetivo común: generar impacto real y sostenible. Lo recaudado se invertirá en programas que fortalecen la educación, la inserción laboral y el bienestar familiar.

La jornada se vivirá simultáneamente en todos los locales McDonald’s de la Argentina, donde voluntarios, jóvenes becados, referentes sociales y organizaciones aliadas se reunirán para celebrar el valor de ayudar y de seguir construyendo futuro juntos.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.400 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas (datos de 30/09/2025).

La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.17.44

Acerca de Casa Ronald McDonald

Casa Ronald es una asociación civil independiente, cuya misión fundamental es garantizar, a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y hace más de 30 años que tiene presencia en nuestro país.

Trabaja en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad. También opera acercando, de forma gratuita, atención médica pediátrica de calidad a comunidades vulnerables con difícil acceso al sistema de salud, promoviendo hábitos saludables dentro de las mismas.

Desde sus inicios, Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.17.43

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 28 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.