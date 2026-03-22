22 de marzo de 2026 - 10:52

Nuevo suplemento Cuyo Construye: ya está disponible para descargar gratis

Cuyo Construye es una iniciativa para dar visibilidad a toda la cadena de valor de la construcción, la infraestructura y los proveedores industriales.

El suplemento pone el foco en mostrar la construcción en acción.

El suplemento pone el foco en mostrar la construcción en acción.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Cuyo Construye, es el suplemento especial de construcción que surge de la alianza editorial entre Diario Los Andes y Diario de Cuyo. Es una plataforma pensada para dar visibilidad a toda la cadena de valor de la construcción, la infraestructura y los proveedores industriales que hoy están impulsando el desarrollo de Mendoza y San Juan.

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Según el indicador CAMARCO, el costo de la construcción registró un incremento del 1,3% en febrero respecto de enero, por debajo de la inflación de ese mes que había subido 2,9%. De esta manera, el acumulado anual aumenta el 3,6%.

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Cuyo Construye se apoya en la credibilidad, la trayectoria y el liderazgo informativo de ambos diarios, referentes indiscutidos en cobertura económica y productiva.

El suplemento pone el foco en mostrar la construcción en acción. Recorremos obras, edificios, barrios y viviendas para que los protagonistas cuenten los procesos reales, los desafíos técnicos y las soluciones aplicadas.

Qué temas aborda el suplemento Cuyo Construye

La nueva apuesta editorial de Diario Los Andes y Diario de Cuyo llega en un momento bisagra para la región, donde el paisaje urbano y suburbano está transformando su ADN técnico hacia modelos de mayor precisión y sostenibilidad. El suplemento Cuyo Construye pone el foco en cómo Mendoza y San Juan han logrado romper con la histórica dependencia del ladrillo para abrazar definitivamente la construcción en seco y los sistemas industrializados. Esta transición no es solo estética, sino una respuesta estratégica a un mercado que hoy exige previsibilidad en los costos, eficiencia térmica y una seguridad sísmica superior, características que sistemas como el Steel Framing y los paneles EPS han logrado estandarizar en proyectos que van desde viviendas de alta gama hasta grandes desarrollos comerciales.

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Cuyo Construye, es el suplemento especial de construcci&oacute;n que surge de la alianza editorial entre Diario Los Andes y Diario de Cuyo.

Cuyo Construye, es el suplemento especial de construcción que surge de la alianza editorial entre Diario Los Andes y Diario de Cuyo.

Uno de los pilares de esta evolución es la consolidación del clúster SICONM+, una alianza que integra al sector privado con universidades y organismos científicos para profesionalizar la mano de obra y acelerar la transferencia tecnológica en toda la región. Este ecosistema de innovación se refleja en proyectos emblemáticos que hoy marcan el pulso del Real Estate, tales como el desarrollo sustentable de Ecosistema David en Alto Agrelo —que integra hotelería de lujo con preservación de flora autóctona— y propuestas arquitectónicas disruptivas como El Borgo en Chacras de Coria.

La propuesta destaca que el valor de una propiedad en el mercado actual ya no se mide únicamente por su ubicación, sino por su capacidad de ahorro energético y su bajo costo de mantenimiento. En este sentido, la capacitación continua aparece como el motor fundamental del sector; empresas líderes están invirtiendo fuertemente en la formación de cientos de profesionales y en la actualización de docentes técnicos, entendiendo que el crecimiento de la industria depende directamente de contar con equipos preparados para los desafíos de la construcción moderna y sustentable.

La evolución de la industria en la región no se limita a los sistemas livianos; los grandes proyectos de infraestructura y arquitectura corporativa están encontrando en los elementos premoldeados y pretensados de hormigón una solución de vanguardia. Empresas referentes como Prear han consolidado esta tendencia, permitiendo que obras de enorme complejidad técnica —desde naves industriales hasta estadios y puentes— se ejecuten con una precisión milimétrica y una velocidad que la construcción tradicional no puede igualar. Esta capacidad de montaje industrializado es la que permite hoy sostener el ritmo de crecimiento de polos estratégicos como el parque industrial de San Juan y las zonas logísticas de Mendoza.

En sintonía con esta escala de eficiencia, el Grupo Fonther está impulsando la llegada de tecnologías como Concrehaus, un sistema de paneles de EPS que redefine la aislación térmica y la rapidez constructiva. Esta apuesta se complementa con un ambicioso programa de capacitación que ya ha alcanzado a cientos de profesionales, asegurando que la innovación técnica cuente con el respaldo de mano de obra calificada.

Este despliegue tecnológico encuentra su mejor expresión en proyectos inmobiliarios de gran envergadura. Mendoza Norte continúa consolidándose como un referente de urbanización sustentable, integrando residencias de alta gama con un entorno natural único y servicios deportivos de primer nivel.

Por su parte, el Grupo Kaikoura expande el concepto de "ciudad empresaria" con Chacras Park, Todo este ecosistema se completa con el compromiso educativo de empresas como LTN, que lideran la capacitación de docentes técnicos para asegurar que las nuevas generaciones dominen las tecnologías que hoy definen el futuro de la construcción y el Real Estate en la provincia.

Para descargar el suplemento de la construcción

Ya está disponible y se puede descargar de forma gratuita en este enlace.

Cuyo Construye 22-03-2026

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