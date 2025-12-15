El Gobierno dona tractores a cooperativistas y municipios

El Ministerio de Producción de Mendoza concretó la primera etapa de donaciones a beneficio del sector productivo y cooperativo de la provincia. Se trata de la entrega de 11 tractores, 2 autoelevadores y otros implementos agrícolas. El camino iniciado continuará con el traspaso formal de unos 55 tractores más a todos los municipios de la provincia con el fin de normalizar una situación y favorecer a los verdaderos usuarios de las maquinarias.

La maquinaria mencionada era propiedad del disuelto Instituto de Desarrollo Rural (IDR) que otorgaba en una suerte de comodato las herramientas tanto a cooperativas como a otras instituciones. Ahora, quienes las utilizaban serán los verdaderos dueños de la maquinaria lo que implica un avance hacia diversas mejoras y desburocratización.

Nicolás Vicchi, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) , destacó que la propiedad de hecho de los tractores permite –por caso- arreglarlos, mejorarlos o realizar compras complementarias. “El tractor es la base de cualquier mecanización en los viñedos, por lo que es importante poder contar con ellos”, comentó Vicchi.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , contó que cuando se cerró el IDR quedó maquinaria que se había comprado a nombre del Estado y que se daba de una manera “discrecional”. “Evaluamos distintas posibilidades y decidimos dejarle los tractores y las herrmientas a las cooperativas que están registradas. En realidad se las cedimos a quienes los tenían y los utilizaban para trabajar”, destacó el funcionario.

En el inventario había hasta galpones y una cámara frigorífica que se registraron y se donaron de manera oportuna. El ministro comentó que previo a esta primera cesión visitaron a las cooperativas en donde se corroboró no solo que estaba la maquinaria sino que era oportunamente utilizada.

En esta oportunidad, fueron 13 las entidades beneficiarias: Cooperativa Vitivinifrutihorticola General Alvear Ldta., Cooperativa Cosechas, Cooperativa Algarrobo Bonito, Valle Central, Cooperativa Vitivinícola El Algarrobal Ltda., Cooperativa de Trabajo Ayllu Ltda., Cooperativa Nueva California Ltda., Cooperativa La Dormida, Cooperativa UQUEÑOS, Cooperativa Vista Flores, Cooperativa Fruderpa y Cooperativa La Línea.

Efecto multiplicador

Roberto D’ulivo, presidente de la Cooperativa Algarrobal, expresó que era un motivo de preocupación saber qué pasaría con el tractor que ellos tenían en comodato y que, en su caso, utilizan al menos 15 productores. En este sentido, Vicchi destacó que de las 13 cooperativas beneficiadas, 7 pertenecen a la red de Acovi por lo que en estos casos se benefician unos 350 productores que pueden disponer de esta herramienta. A esto hay que sumar los socios de las otras 6 entidades.

En este marco, el referente cooperativista, puso en valor el apoyo y fomento que desde el Ministerio de Producción se da al sector de cooperativas. “Es un modelo que ha mostrado sus bondades en la eficiencia, integración y mejora de costos”, destacó Vicchi. En esta línea, Vargas Arizu expresó que el apoyo al cooperativismo tiene que ver con las características de la agroindustria y la vitivinicultura de Mendoza.

“Tenemos unos 27.000 productores y si lo dividís entre las 250.000 hectáreas trabajadas te da un promedio de 7,9 hectáreas por productor”, contabilizó el ministro. Se trata de una porción chica de tierra que, con excepción de producciones de alto impacto, con la que es difícil salir adelante. “Con esa cantidad de hectáreas, un productor no puede estar solo y por eso promocionamos el asociativismo”, expresó Vargas Arizu.

Lo que sigue

Luego de la entrega a las cooperativas, el próximo paso es que el resto de la maquinaria que estaba en manos del IDR pasen a los municipios. “Cada intendencia se hará cargo, a su vez, de donar las herramientas a quienes correspondan”, detalló el ministro de Producción. Según sumó Vargas Arizu, la mayoría de los intendentes de Mendoza han manifestado su intención de que los tractores queden en manos de quienes en la actualidad lo utilizan.

Desde el punto de vista del funcionario, no es sencillo sacar un tractor que hoy está en uso de cualquier finca y por esto, la intención de las comunas es que sigan donde están. El paso de regularizar la posesión es clave para –en palabras de Vargas Arizu- poder proyectar e invertir en un bien propio. Algo que antes no se hacía por la burocracia y porque al fin de cuentas era apostar por algo que no era propio.