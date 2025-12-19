Un árbol de Navidad muy especial para los amantes del vino

La instalación se encuentra en los jardines del hotel, sobre la calle Primitivo de la Reta, en pleno centro de la ciudad de Mendoza, y busca representar la esencia del hotel bodega y una auténtica Navidad mendocina. Para su armado se utilizaron más de 900 botellas de Huentala Wines . La estructura, fabricada completamente en hierro, alcanza los 3,5 metros de altura , es modular y puede desarmarse en su totalidad. El árbol permanecerá exhibido hasta el 11 de enero .

Atención fans de la comida italiana: por entradas agotadas, Trevi tendrá su segunda noche de homenaje en La Tavolata Ristorante

Desde su apertura en 2023, Hualta Winery Hotel se ha consolidado como un punto de encuentro para reuniones y eventos vinculados al mundo del vino. Recientemente, fue sede de la exitosa feria “Alta Gama, Garden Edition” , que reunió a más de 200 personas en una edición especial dedicada a vinos blancos, rosados y espumantes premium.

En el primer subsuelo del hotel se encuentra la bodega urbana de Huentala Wines , donde se lleva adelante el proceso de vinificación de los vinos de la denominada Serie Urbana. Durante la época de Vendimia , además, se desarrollan diversas actividades abiertas al público, una propuesta inédita en la ciudad de Mendoza.

Asimismo, el hotel es el único en Argentina en ofrecer a sus huéspedes el servicio “wine inclusive” , que permite disfrutar de vino libre, de 8 a 20 h, con etiquetas de Huentala Wines.

Para estas Fiestas, Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton invita a celebrar Navidad y Año Nuevo en su restaurante La Cabrera Mendoza , con diversas propuestas gastronómicas especiales para compartir y brindar en familia y con amigos.

Para reservas La Cabrera, 31 de Diciembre (Cena Fin de Año): +54 9 2614 16-5835

Para reservas La Cabrera (otras fechas): +54 9 2616 50-8870 / https://lacabreramendoza.ar/

Para reservas de alojamiento en Hualta Winery Hotel: +54 9 2616 16-1922 / +54 9 261 258-0030 / [email protected]

Dirección: Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

IG @hualtahotel

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.