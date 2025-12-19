Banco Macro impulsa a bodegas y viñedos con soluciones financieras pensadas para la vitivinicultura

Con la idea de impulsar al sector, Banco Macro ofrece la mejor financiación con asesoría personalizada , traccionando el enoturismo con descuentos y cuotas que pueden utilizar los clientes Macro Selecta tanto en restaurantes como en hoteles boutiques, ubicados en bodegas.

Entre los principales beneficios se destacan el pago de sueldos con ventajas para las empresas y sus equipos , la Tarjeta de Crédito Visa Business sin costo , con descuentos exclusivos , y la posibilidad de contar con un oficial de atención personalizada , tanto en sucursal como a través de WhatsApp.

Asimismo, los clientes acceden a herramientas avanzadas de cobros y pagos , junto con la App y Banca Internet , que permiten operar desde cualquier lugar, agilizando la gestión cotidiana del negocio.

Asimismo, Macro financia el capital de trabajo de los establecimientos vitivinícolas, a través de la Tarjeta de Crédito Bodegas y Viñedos que permite acceder a más de 70 proveedores adheridos, con 3 cuotas sin interés.

Los comercios aliados forman parte de la cadena valor y abarca a insumos claves como fertilizantes, agroquímicos, envases, tapones, cajas de cartón, etiquetas, materiales de construcción, uniformes, cápsulas, embalaje, y riego, entre otros.

Para abrir una cuenta empresa, 100% online hay que ingresar en macro.com.ar/bodegas

Impulsando la gastronomía y hotelería en Bodegas:

Con la visión de acompañar a toda la cadena de valor, impulsar el ecosistema vitivinícola Banco Macro, ofrece al mismo tiempo, traccionar el enoturismo, consciente del importante ingreso que le genera este sector a cada bodega.

Banco Macro ofrece descuentos y cuotas a su cartera de clientes Selecta de todo el país, y los invita a disfrutar de la experiencia del enoturismo, con importantes descuentos en restaurantes y hoteles boutiques de bodegas.

Con las tarjetas de crédito Macro Selecta se accede a un descuento del 30 % de descuento en el mejor Circuito Gourmet. Además está la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés en hotelería gourmet que funcionan dentro de las bodegas.

Restaurantes de Mendoza con bonificaciones:

Los Bocheros, Fatto in casa, Rosell Boher, Casa del visitante, Casarena, Antigal, 1912, Casa Vigil, Los Vientos, Piedra Infinita, La Azul, Tempus Alba, Mauricio Lorca, Angélica, Gaia, Penedo Borges, Rastro, Pan y Oliva, La Malka, Los Haroldos, La Huella, y 5 Suelos.

Hoteles en Bodegas:

Viamonte Winery Lodge, Alpasion, Rosell Boher, Gaia, y Durigutti.

Para más información hay que ingresar a macro.com.ar/bodegas .

Acerca de Banco Macro:

Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.