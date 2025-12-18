18 de diciembre de 2025 - 16:09

Potrerillos inauguró la Playa "Bahía Príncipe" con guardia permanente de la Escuela de Salvamento Acuático

El sábado 13 de diciembre se llevó a cabo el acto inaugural de la Playa Pública “Bahía Príncipe”, ubicada en el Parador A del Dique Potrerillos. La actividad contó con la presencia de autoridades, instituciones vinculadas a la actividad náutica y el rector de la Universidad Juan Agustín Maza.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 08.51.24 (1)
WhatsApp Image 2025-12-15 at 08.51.24 (3)
WhatsApp Image 2025-12-15 at 08.51.24 (2)
WhatsApp Image 2025-12-15 at 08.51.23 (2)
NOTA-WEB-ESAM-inauguracion (2)
Rector umaza, Esteban marchese
Por Redacción

Este nuevo espacio de 900 m estará habilitado hasta el 8 de marzo y se consolida como un lugar seguro para la recreación, el baño y el nado, con áreas debidamente boyadas y autorizadas para el disfrute acuático.

El Parador 1 dispone de guardia permanente de lunes a lunes, de 11 a 18 h, a cargo de guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático (ESAM UMAZA), garantizando condiciones óptimas de seguridad para quienes eligen este sector del perilago.

Además, el parador ofrece una variada propuesta de servicios que complementan la experiencia de mendocinos y turistas:

  • Restaurant
  • Food trucks
  • Sanitarios
  • Feria de artesanías
  • Estacionamiento
WhatsApp Image 2025-12-15 at 08.51.24 (2)

Playa cardioprotegida

En el marco del compromiso con la seguridad y la prevención, la Universidad Juan Agustín Maza realizó la entrega de un cardiodesfibrilador, convirtiendo a la Playa “Bahía Príncipe” en una playa cardioprotegida. El espacio cuenta, además, con un puesto de Primeros Auxilios y equipamiento sanitario adecuado para dar respuesta inmediata ante emergencias.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 08.51.23 (2)

Ocho años de presencia y compromiso de ESAM UMAZA

Uno de los momentos destacados del acto inaugural fue el reconocimiento al trabajo sostenido de la Escuela de Salvamento Acuático (ESAM UMAZA), que desde hace ocho años mantiene una presencia continua en la zona a través de un Operativo de Guardavidas.

Gracias a este despliegue profesional y al trabajo articulado con el Ente Náutico provincial, la comunidad ha podido disfrutar de este espacio público en condiciones seguras. Las acciones preventivas de seguridad acuática desarrolladas de manera ininterrumpida han permitido que, durante todo este período, no se hayan registrado ahogamientos, consolidando a la Playa “Bahía Príncipe” como un ejemplo de gestión responsable y cuidado de la vida.

