23 de diciembre de 2025

Mendoza despide el año a puro cuarteto con Damián Córdoba y Vacomoloko

El cuarteto se adueña de Mendoza para despedir el año como manda la tradición: baile, fiesta y alegría sin pausas.

estado-mendoza
Por Redacción

El sábado 27 de diciembre, el Arena Maipú será escenario de “El último bailazo del año”, un evento imperdible protagonizado por dos referentes del cuarteto cordobés: Damián Córdoba, conocido popularmente como “el wacho”, y la explosiva banda Vacomoloko.

Damián Córdoba, el wacho del cuarteto

Con una carrera sólida y una conexión única con el público, Damián Córdoba es uno de los artistas más convocantes del cuarteto actual. Dueño de un estilo inconfundible, carisma arrollador y una seguidilla de hits que no paran de sonar en cada baile, “el wacho” garantiza una noche cargada de emoción, pogo cuartetero y clásicos coreados de punta a punta.

Vacomoloko, fiesta asegurada

Desde Córdoba, Vacomoloko se ha consolidado como una de las bandas más fiesteras del género. Con un cuarteto bien arriba, letras pegadizas y un show que no da respiro, la banda promete hacer explotar la pista y poner a todos a bailar desde el primer tema hasta el final.

El último bailazo del año

Este show será la gran despedida del año a puro cuarteto, una noche pensada para celebrar, reencontrarse y cerrar el 2025 con la mejor energía. Fiesta popular, música bien cordobesa y un clima ideal para vivir el cuarteto como se vive en los grandes bailes.

