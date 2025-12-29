29 de diciembre de 2025 - 00:00

SUPRA: alimentación corporativa con impacto positivo

Con una propuesta integral de viandas, eventos empresariales y compromiso social, SUPRA redefine la alimentación en el ámbito laboral, poniendo el bienestar de las personas en el centro.

Equipo fachada
fachada
SUPRA 77
SUPRA 125
Por Redacción

Una marca mendocina con trayectoria y propósito

SUPRA es una marca mendocina con más de 70 años de experiencia, especializada en soluciones gastronómicas para empresas, que combina cocina casera, planificación nutricional y estándares profesionales de producción. Su objetivo es claro: mejorar la experiencia diaria de los equipos de trabajo a través de una alimentación cuidada, variada y consciente.

Leé además

En 4 pasos: la mejor dieta detox para recuperarse en Navidad

En 4 pasos: las recetas detox para recuperarse en Navidad

Por Redacción Sociedad
Estos alimentos ayudan a dormir mejor sin recurrir a suplementos.

Alimentos relajantes: las comidas que ayudan a conciliar fácilmente el sueño

Por Redacción

Viandas corporativas pensadas para cada equipo

Uno de sus principales servicios son las viandas corporativas, con un menú de 10 opciones diarias que incluye alternativas nutricionales, vegetarianas, ensaladas, pastas y platos tradicionales. Cada propuesta es desarrollada por chefs y nutricionistas, se actualiza de forma permanente y contempla opciones aptas para celíacos. El sistema de selección se realiza de manera ágil a través de una web app propia, adaptándose a la dinámica de cada empresa.

SUPRA 125

Soluciones gastronómicas para eventos empresariales

Además, SUPRA ofrece servicios gastronómicos para eventos corporativos, reuniones y encuentros empresariales, brindando soluciones a medida para distintos formatos y necesidades.

Compromiso social y ambiental como Empresa B

Como Empresa B, la marca asume un compromiso activo con el impacto social y ambiental, promoviendo prácticas responsables, el uso de envases reutilizables y una mirada integral sobre la alimentación y el bienestar.

SUPRA 77

Beneficios que fortalecen la calidad de vida

A esto se suma un programa de beneficios corporativos, que permite a empresas y colaboradores acceder a ventajas exclusivas en espacios gastronómicos del grupo, fortaleciendo el vínculo entre trabajo, alimentación y calidad de vida.

fachada

Alimentar también es acompañar

SUPRA no solo alimenta: acompaña a las organizaciones en la construcción de entornos laborales más saludables, humanos y sostenibles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Consumo en hogares

El consumo en hogares frena su recuperación: menos compras y frecuencia más baja

Por Redacción Economía
jetour llego a mendoza: el grupo surmotors suma una nueva marca

Jetour llegó a Mendoza: el Grupo SurMotors suma una nueva marca

Por Redacción
Martin Varsavsky y Joaquin Barbera.

Libertad Capital, de Grupo Broda, presentó a Martin Varsavsky ante empresarios mendocinos

Por Redacción Economía
fin de ano con mas logros para huentala wines y los vinos mendocinos

Fin de año con más logros para Huentala Wines y los vinos mendocinos

Por Redacción