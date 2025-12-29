SUPRA: alimentación corporativa con impacto positivo

Con una propuesta integral de viandas, eventos empresariales y compromiso social, SUPRA redefine la alimentación en el ámbito laboral, poniendo el bienestar de las personas en el centro.

Una marca mendocina con trayectoria y propósito SUPRA es una marca mendocina con más de 70 años de experiencia, especializada en soluciones gastronómicas para empresas, que combina cocina casera, planificación nutricional y estándares profesionales de producción. Su objetivo es claro: mejorar la experiencia diaria de los equipos de trabajo a través de una alimentación cuidada, variada y consciente.

Viandas corporativas pensadas para cada equipo Uno de sus principales servicios son las viandas corporativas, con un menú de 10 opciones diarias que incluye alternativas nutricionales, vegetarianas, ensaladas, pastas y platos tradicionales. Cada propuesta es desarrollada por chefs y nutricionistas, se actualiza de forma permanente y contempla opciones aptas para celíacos. El sistema de selección se realiza de manera ágil a través de una web app propia, adaptándose a la dinámica de cada empresa.

SUPRA 125 Soluciones gastronómicas para eventos empresariales Además, SUPRA ofrece servicios gastronómicos para eventos corporativos, reuniones y encuentros empresariales, brindando soluciones a medida para distintos formatos y necesidades.

Compromiso social y ambiental como Empresa B Como Empresa B, la marca asume un compromiso activo con el impacto social y ambiental, promoviendo prácticas responsables, el uso de envases reutilizables y una mirada integral sobre la alimentación y el bienestar.

SUPRA 77 Beneficios que fortalecen la calidad de vida A esto se suma un programa de beneficios corporativos, que permite a empresas y colaboradores acceder a ventajas exclusivas en espacios gastronómicos del grupo, fortaleciendo el vínculo entre trabajo, alimentación y calidad de vida.

fachada Alimentar también es acompañar SUPRA no solo alimenta: acompaña a las organizaciones en la construcción de entornos laborales más saludables, humanos y sostenibles.