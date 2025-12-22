Alimentos relajantes: las comidas que ayudan a conciliar fácilmente el sueño

Dormir bien no solo depende de la rutina nocturna: la alimentación también juega un papel clave. Algunos alimentos contienen nutrientes que favorecen la relajación del cuerpo, reducen el estrés y ayudan a conciliar el sueño . Consumirlos y cambiar la rutina alimentaria antes de dormir puede mejorar la calidad del descanso .

Distintas comidas durante el día pueden ordenar hasta nuestro sueño. Por eso, el sitio Healthline menciona cuáles son y cómo incorporarlos de manera equilibrada para dormir más rápido y así despertar con más energía.

Las frutas son una de las fuentes naturales más completas de vitaminas y antioxidantes, pero además algunas de ellas tienen un rol directo en la regulación del sueño .

Al ser una proteína de fácil digestión, no genera pesadez durante la noche. Consumirlo en preparaciones livianas, como plancha o al vapor, logra un sueño más reparador.

En especial la yema. Sus nutrientes favorecen el descanso y ayudan al cerebro a entrar en un estado de relajación natural.

Pescados grasos

Especies como el salmón, la trucha o el atún aportan omega-3 y vitamina D, nutrientes que contribuyen a regular el ciclo del sueño y mejorar la producción de melatonina.

Lácteos y cereales: una combinación clásica para dormir mejor

La leche, el yogur y algunos quesos contienen triptófano, calcio y proteínas de fácil digestión que contribuyen a la producción de melatonina. Además, el calcio mejora la conversión del triptófano en serotonina, lo que potencia sus efectos relajantes. Tomar un vaso de leche tibia por la noche puede ayudar a aliviar la tensión y preparar al cuerpo para dormir.

Los cereales integrales, como avena, trigo y arroz integral, aportan carbohidratos complejos que favorecen la entrada del triptófano en el cerebro. Al consumirlos junto con lácteos, la eficacia aumenta.

Por último, no debemos olvidar las infusiones: inducen relajación y sueño

La manzanilla debe consumirse 30 minutos antes de dormir, ya que reduce la ansiedad y facilita la transición al descanso.

La valeriana, por su parte, es una de las plantas más estudiadas por su capacidad para mejorar la calidad del sueño y reducir el tiempo que tardamos en dormir.

El tilo y la melisa también son útiles gracias a sus efectos sedantes suaves. Estas infusiones ayudan a relajar el sistema nervioso central y disminuir la tensión muscular, lo que facilita un sueño más profundo.