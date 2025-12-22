Alimentos relajantes: las comidas que ayudan a conciliar fácilmente el sueño

Distintas comidas durante el día pueden ordenar hasta nuestro sueño. Por eso, el sitio Healthline menciona cuáles son y cómo incorporarlos de manera equilibrada para dormir más rápido y así despertar con más energía.
Frutas que favorecen el descanso: cereza, kiwi y banana
Las frutas son una de las fuentes naturales más completas de vitaminas y antioxidantes, pero además algunas de ellas tienen un rol directo en la regulación del sueño.
La cereza es una de las pocas frutas que contiene melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. Consumirlas durante el día puede reducir el tiempo que tardamos en conciliar el sueño y prolongar las horas de descanso.
El kiwi, por su parte, es reconocido como uno de los alimentos más eficaces para mejorar la calidad del sueño. Su aporte de serotonina, además de vitamina C y antioxidantes, ayuda a disminuir la ansiedad y favorece la relajación muscular.
La banana es la fruta principal: su contenido de magnesio y potasio contribuye a relajar los músculos y reducir la tensión corporal, ideal para quienes sienten agitación o estrés antes de acostarse.
Frutos secos y semillas: nueces, almendras y pistachos
Las nueces: ayudan a equilibrar las funciones cerebrales relacionadas con el sueño.
Las almendras: un mineral esencial para relajar los músculos y disminuir la producción de hormonas relacionadas con el estrés.
Los pistachos: consumir una pequeña porción puede ser suficiente para inducir somnolencia de forma natural.
Las semillas como chía o lino: también contribuyen al descanso gracias a sus grasas saludables y minerales relajantes.
Proteínas magras: pollo, huevo y pescado
Pollo
Al ser una proteína de fácil digestión, no genera pesadez durante la noche. Consumirlo en preparaciones livianas, como plancha o al vapor, logra un sueño más reparador.
Huevo
En especial la yema. Sus nutrientes favorecen el descanso y ayudan al cerebro a entrar en un estado de relajaciónnatural.
Pescados grasos
Especies como el salmón, la trucha o el atún aportan omega-3 y vitamina D, nutrientes que contribuyen a regular el ciclo del sueño y mejorar la producción de melatonina.
Lácteos y cereales: una combinación clásica para dormir mejor
La leche, el yogur y algunos quesos contienen triptófano, calcio y proteínas de fácil digestión que contribuyen a la producción de melatonina. Además, el calcio mejora la conversión del triptófano en serotonina, lo que potencia sus efectos relajantes. Tomar un vaso de leche tibia por la noche puede ayudar a aliviar la tensión y preparar al cuerpo para dormir.
Los cereales integrales, como avena, trigo y arroz integral, aportan carbohidratos complejos que favorecen la entrada del triptófano en el cerebro. Al consumirlos junto con lácteos, la eficacia aumenta.
Por último, no debemos olvidar las infusiones: inducen relajación y sueño
La manzanilla debe consumirse 30 minutos antes de dormir, ya que reduce la ansiedad y facilita la transición al descanso.
La valeriana, por su parte, es una de las plantas más estudiadas por su capacidad para mejorar la calidad del sueño y reducir el tiempo que tardamos en dormir.