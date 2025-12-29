El Grupo SurMotors abrió su nuevo concesionario oficial JETOUR en Mendoza, incorporando una marca que se destaca por su propuesta de diseño, tecnología y confort dentro del mercado automotriz.
Jetour llegó a Mendoza: el Grupo SurMotors suma una nueva marca
El espacio se encuentra ubicado en Carril Rodríguez Peña 1982, Maipú, Mendoza, y fue diseñado para que los clientes puedan conocer las distintas unidades disponibles y vivir la experiencia JETOUR de primera mano.