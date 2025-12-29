29 de diciembre de 2025 - 00:00

Jetour llegó a Mendoza: el Grupo SurMotors suma una nueva marca

El Grupo SurMotors abrió su nuevo concesionario oficial JETOUR en Mendoza, incorporando una marca que se destaca por su propuesta de diseño, tecnología y confort dentro del mercado automotriz.

El espacio se encuentra ubicado en Carril Rodríguez Peña 1982, Maipú, Mendoza, y fue diseñado para que los clientes puedan conocer las distintas unidades disponibles y vivir la experiencia JETOUR de primera mano.

jetour
  • Quienes deseen recibir asesoramiento personalizado pueden comunicarse con el equipo comercial al +54 9 2617 56-3694.
