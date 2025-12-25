En 4 pasos: las recetas detox para recuperarse en Navidad

La cena de Nochebuena suele ser abundante, potente y extensa. Entre los distintos platos de comida y tragos de alcohol, podemos terminar algo “ pesados ”. Sumado a cuestiones como la pérdida de temperatura adecuada para las comidas o la ingesta de alimentos muy condimentados, más en zonas como en Argentina con intenso calor.

De no comer con responsabilidad, será difícil recuperarse en el día posterior de Navidad .

Una recomendación es aplicar una dieta detox durante las horas siguientes a Nochebuena. De esta forma, la persona desintoxica y recupera su cuerpo.

Tras las fiestas, con una dieta detox es posible evitar problemas gastrointestinales

Como siempre, la hidratación (agua) y la alimentación variada en frutas, verduras y proteínas es primordial.

Elegí un desayuno variado y lejos de las adictivas harinas. Unas tostadas de pan salvado o integrales con queso port salut y un jugo de naranja o pomelo natural -vitamina C y fibra- es la opción perfecta.

Podés también ir por un té verde, semillas, cereales sin azúcar o algún yogur descremado con granola. Evitá chocolates y cereales tan dulces.

Jugos naturales para desintoxicar el organismo

Qué hacer para el almuerzo después de Navidad

En lugar de lo recalentado de la Nochebuena (empanadas, pollo relleno, vitel toné, panqueques, etc.), almorzá carnes magras a la plancha, hervidas o al horno, sin usar aceite.

Acompañá con una ensalada que tenga como base lechuga, espinaca o rúcula. Podés añadir pepinos y zanahoria (opciones frescas y livianas), así como algún tomate cherry. Un arroz blanco es otra opción saludable.

Plan B: omelette hecho con dos o tres claras de huevo y una yema con quinoa salteada con verduras (hongos, cebolla, pimiento) acompañada por tiras de pollo.

Pechuga a la plancha con ensalada es un plato predilecto para aliviar el cuerpo después de las Fiestas

Para las meriendas después de Navidad

Por más seductores que sean, evitá los turrones, panes dulces, budines y garrapiñadas que quedaron de la Nochebuena. Como reemplazo, andá por la fruta que sea necesaria -siempre de temporada y madura-. Una pera o manzana, por ejemplo.

Una idea rica y fresca es el batido. Ingredientes posibles para incluir: espinaca, apio, pepino, zanahoria, remolacha, manzana verde, jugo de naranja. Aportan vitaminas, fibra y mineral. Sumá frutos secos y tostadas.

Los yogures aportan su cuota de bienestar: los griegos son cremosos y te suman buena cantidad de proteína (saciedad).

Para la cena después de Navidad

Ensalada, puré de camote/zapallo o verdura con -como mucho- algo de pescado a la plancha, tortilla de huevo/espinaca o arroz. De postre, otro yogur.

Arroz blanco siempre ayuda a recuperarnos

Importante: agua siempre y descanso consciente

Tomá como mínimo dos litros de agua al día, ya que te mantendrás hidratado de manera correcta y eliminarás toxinas de tu cuerpo. Recordá que estamos en una época de mucho calor.

Dormí todo lo que puedas. Aprovechá para descansar entre siete y ocho horas al día y olvidate de quedarte frente al televisor, celular y la computadora hasta altas horas de la madrugada.

Si hacés ejercicio, que sea medido a tu resistencia y en horarios nocturnos, con temperaturas agradables e hidratación adecuada.